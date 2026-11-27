AGI - Il Costa Rica ha negato l'ingresso nel Paese a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, sostenendo che a suo carico vi sia un “allarme internazionale per legami con atti terroristici”. L'esperta italiana era arrivata giovedì all'aeroporto internazionale Juan Santamaría, che serve la capitale San José, per ricevere una laurea honoris causa dall'Università del Costa Rica, il più prestigioso ateneo pubblico del Paese.
A motivare la decisione è stato il direttore generale dell'Ufficio immigrazione del Costa Rica, Omer Badilla, in un video pubblicato sui social. Il funzionario non ha specificato da dove provenga l'allarme internazionale né a quali atti terroristici si riferisca, sostenendo tuttavia che Albanese rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale.
This is where I will spend my first night in Costa Rica. https://t.co/9DbgdNOqDO— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026
Albanese: “È una vergogna”
“È una vergogna. Quello che è successo è davvero deplorevole”, ha dichiarato la relatrice a un'emittente radiofonica dell'università dall'aeroporto di San José, dove ha trascorso la notte di giovedì. In precedenza, Albanese aveva pubblicato un breve messaggio su X: “Conosci il volto dell'impero il giorno in cui gli tocchi i nervi o superi i suoi confini”.
Le autorità per l'immigrazione hanno fatto sapere che la relatrice è stata affidata alla compagnia aerea con cui era arrivata dalla Francia, affinché ne organizzi la partenza dal Costa Rica. Albanese ha tuttavia annunciato che non tornerà a Parigi e che pronuncerà dall'aeroporto il discorso preparato per la cerimonia universitaria, nella speranza di poter poi raggiungere il Messico. “Spero ancora che la situazione si risolva”, ha dichiarato alla radio dell'ateneo, facendo riferimento ai ricorsi presentati alla Camera costituzionale per tentare di revocare il provvedimento. Uno dei ricorsi è stato promosso dal partito di sinistra Frente Amplio.
Il rettorato dell'Università del Costa Rica ha denunciato il blocco dell'ingresso di Albanese da parte delle autorità per l'immigrazione, definendo l'accaduto “un fatto di enorme gravità che esige una spiegazione chiara e pubblica” da parte del governo. L'ateneo, che ogni anno conferisce il riconoscimento a una personalità di rilievo, aveva motivato l'assegnazione della laurea honoris causa ad Albanese con la sua “solida formazione accademica, esperienza, produzione bibliografica e il suo lavoro di denuncia”.
Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines. (Saludos desde el aeropuerto de Costa Rica). https://t.co/h1R2F28GNs— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026
Le sanzioni americane e la reazione di Israele
Albanese, nominata nel 2022 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è da tempo oggetto di dure critiche da parte di Israele e di alcuni dei suoi alleati per le accuse di genocidio e di altri crimini di guerra nei confronti dei palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Come gli altri esperti indipendenti nominati dal Consiglio, la relatrice non parla a nome delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti, principale alleato di Israele, hanno imposto sanzioni ad Albanese dopo le sue critiche alla politica di Washington su Gaza. “È deplorevole che un Paese si allinei alle decisioni poco giuste degli Stati Uniti”, ha affermato la relatrice, sottolineando che, prima del provvedimento del Costa Rica, Stati Uniti e Israele erano gli unici Paesi in cui le era vietato entrare.
L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha accolto con favore la decisione delle autorità costaricane. “Mi congratulo con il governo del Costa Rica per la sua decisione di negare l'ingresso” ad Albanese, ha scritto su X. “Chi sfrutta il proprio mandato all'Onu per diffondere una vile propaganda, legittimare organizzazioni terroristiche, oltraggiare la memoria dei sei milioni di ebrei assassinati nell'Olocausto e denigrare incessantemente gli Stati Uniti e Israele dovrebbe affrontarne le conseguenze”, ha aggiunto Danon.
I rapporti del Costa Rica con Stati Uniti e Israele
La presidente del Costa Rica, Laura Fernández, è una stretta alleata del presidente americano Donald Trump e, da quando si è insediata lo scorso maggio, ha promosso un rafforzamento delle relazioni commerciali con Israele. Lo scorso dicembre Albanese aveva criticato l'accordo di libero scambio tra Costa Rica e Israele, chiedendo di sospenderne la ratifica. Le dichiarazioni avevano suscitato la reazione del governo costaricano, che aveva accusato la relatrice di ingerenza negli affari interni del Paese. Le opposizioni e alcune organizzazioni della società civile denunciano inoltre una deriva autoritaria e un aumento della criminalità durante gli ultimi due governi di destra in Costa Rica, considerato per decenni uno dei Paesi più stabili e sicuri della regione. Fernández e il suo predecessore, l'attuale ministro della Presidenza Rodrigo Chaves, hanno rivolto dure critiche al potere giudiziario, definendo alcuni magistrati “golpisti”, e a una parte della stampa, accusata di agire sulla base di interessi politici.