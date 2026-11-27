AGI - Nulla di fatto a Bruxelles, dove i leader Ue si sono riuniti in un Consiglio europeo straordinario sul prossimo bilancio pluriennale 2028-2034. Una fonte europea, alla vigilia del vertice, aveva assicurato che l'appuntamento “è nato per fallire”, offrendo agli Stati l'occasione per ribadire le proprie posizioni più che per giungere a una forma di compromesso. Alla fine è stata cancellata anche la seconda giornata di lavori.
Che sarebbe andata in questo modo è apparso chiaro fin dalla mattina quando, nel corso di un punto stampa, la premier Giorgia Meloni, che insieme alla Romania ha riunito il gruppo degli Amici della Coesione, ha affermato che sul bilancio “siamo ad anni luce da una soluzione” e “non siamo disposti a porre la nostra firma sotto un bilancio in forza del quale dovremmo dare di più per ricevere di meno”. Sull'insistenza del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di chiudere entro Natale, Meloni ha respinto l'idea: “Non faccio decidere questo dossier dalla tempistica”. Dello stesso avviso sembra essere il premier ungherese Peter Magyar, che ha giudicato “nulla” la possibilità di un accordo nel corso della giornata, senza scommettere neanche sulla possibilità che venga raggiunto entro Natale.
Nel corso della giornata Magyar si è concesso anche un post dai toni giocosi sui social, in cui ha descritto l'atmosfera della lunga riunione all'Europa Building: “Il vertice dei leader dell'Ue va avanti da 12 ore, con qualche breve pausa. Finora, zero risultati. Almeno ho imparato dalla premier italiana che devo migliorare la mia tecnica di ricezione nella pallavolo”. Anche Emmanuel Macron respinge l'idea di un accordo a tutti i costi entro Natale, ma per il presidente francese c'è anche una scadenza legata al calendario elettorale: “Dopo il 31 dicembre non saremo politicamente, democraticamente, nelle condizioni di poter riaprire una discussione sul bilancio e portarla a termine: entreremo in un periodo troppo vicino all'elezione presidenziale in Francia. Saremo quindi costruttivi, ma esigenti. Vogliamo concludere, ma a condizioni chiare e non a ogni costo”.
Consiglio europeo straordinario: il mio punto stampa da Bruxelles https://t.co/1A9cFGO7Q1— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 26, 2026
Sul tavolo tagli per 204 miliardi di euro
Nelle intenzioni, il vertice avrebbe dovuto consentire ai Ventisette di confrontarsi sulla 'negotiating box', lo schema negoziale presentato dal presidente del Consiglio europeo sabato scorso, che propone 204 miliardi di euro di tagli (a prezzi correnti) rispetto all'originaria proposta della Commissione, con una riduzione delle risorse di circa il 10%.
La complessità del dossier e la divergenza degli interessi in gioco rendevano l'esito del vertice quasi scontato. Da un lato i Paesi frugali (Svezia, Paesi Bassi, Germania, Austria, Danimarca, Finlandia, a cui si aggiunge il Belgio), che chiedono tagli più decisi in quanto contributori netti al bilancio europeo. Dall'altro gli Amici della Coesione, di cui fanno parte 17 Paesi, tra cui l'Italia, che difendono i fondi della Politica agricola comune (Pac) e quelli destinati allo sviluppo regionale.
Le divisioni sul nuovo prestito all'Ucraina
A complicare ulteriormente il negoziato c'è anche la proposta della Commissione di un ulteriore prestito all'Ucraina da 45 miliardi di euro per coprire il fabbisogno del 2027. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto di collegarlo all'approvazione del bilancio Ue, facendo procedere di pari passo i due dossier.
Ma anche su questo fronte i Paesi membri si dividono. Il primo ministro slovacco Robert Fico ha definito la proposta “un ricatto”, mentre la Bulgaria, inizialmente contraria, ha dato la propria disponibilità a condizione che il suo contributo confluisca nella quota del prestito destinata alle spese civili, pari a 20 miliardi di euro.
Per il primo ministro ceco Andrej Babis, il finanziamento dell'Ucraina “dovrebbe essere negoziato separatamente”. Il premier ha sottolineato che “la cosa più importante è la vita dei nostri cittadini”, ricordando che “a 37 anni dalla rivoluzione, purtroppo, non abbiamo ancora un'autostrada per l'Austria. Dobbiamo costruire i nostri ospedali e la sanità è la nostra priorità”.
Press conference following the Special European Council #EUCO https://t.co/F0XLGGSm5c— António Costa (@eucopresident) November 26, 2026
Per la Ue serve un accordo entro la fine dell'anno
Per tutto il pomeriggio il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno condotto riunioni ristrette con gli Stati membri. In tarda serata, di fronte allo stallo dei negoziati, i Paesi frugali si sono tirati indietro.A tarda notte, quando i leader avevano già lasciato l'Europa Building, Costa e von der Leyen hanno rivendicato l'utilità del vertice, invitando tutti gli Stati membri a collaborare. “Tutti sanno che non possiamo deludere l'Europa e che abbiamo bisogno di un nuovo bilancio a partire dal 1° gennaio 2028. Per fare ciò, dobbiamo raggiungere un accordo definitivo entro la fine di quest'anno. E per questo, tutti devono collaborare”, ha affermato Costa.