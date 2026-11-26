AGI - Il presidente statunitense Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte hanno concordato, nell'incontro a Mar-a-Lago, in Florida, "di continuare ad aumentare la spesa per la difesa e gli investimenti nella nostra base industriale, sia negli Stati Uniti sia in tutti i Paesi Nato".
La Russia "eviti qualsiasi azione che possa, intenzionalmente o involontariamente, estendere il conflitto". E' il messaggio di Trump e Rutte al termine dell'incontro avvenuto a Mar-a-Lago. I due hanno anche invocato il raggiungimento della pace "nel più breve tempo possibile".
Ucraina, Iran e i risultati dei vertici Nato
Oltre al conflitto russo-ucraino, in una nota congiunta i due hanno spiegato di aver parlato anche del conflitto in Iran, "oltre a tutti i risultati record che abbiamo conseguito insieme durante i vertici dell'Aia e di Ankara".
"Un incontro eccellente" a Mar-a-Lago
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte hanno avuto un "incontro eccellente in quella che viene spesso definita la 'Casa Bianca del Sud', ovvero Mar-a-Lago". È uno dei passaggi della dichiarazione congiunta emessa dopo l'incontro.