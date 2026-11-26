AGI - La Corea del Nord ha sospeso la fornitura di missili balistici alla Russia, in seguito al malcontento sorto a Pyongyang per alcune recenti dichiarazioni del viceministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko. Quest'ultimo aveva proposto un intervento di Mosca per allentare le tensioni tra le due Coree, una posizione che secondo l'intelligence militare ucraina ha provocato la reazione nordcoreana.
Kiev riferisce che, verso la fine di ottobre pochi giorni dopo le osservazioni di Rudenko la ministra degli Esteri nordcoreana, Choe Son-hui, ha affermato che la posizione del funzionario russo era contraria allo spirito degli accordi siglati tra Mosca e Pyongyang. La ministra ha inoltre annunciato una "sospensione temporanea" del sostegno militare nordcoreano alla Russia.
Intelligence ucraina: la decisione presa personalmente da Kim Jong-un
"Secondo le informazioni disponibili, la decisione è stata presa personalmente dal dittatore nordcoreano Kim Jong-un", ha dichiarato l'intelligence militare ucraina in un comunicato stampa. "Nello specifico, le restrizioni alla cooperazione militare includono il divieto per gli aerei da trasporto militare russi di utilizzare lo spazio aereo della Repubblica popolare democratica di Corea, nonché la sospensione delle forniture di missili balistici KN-23 e di un carico di munizioni che era stato programmato", prosegue la nota.
Pyongyang si oppone all'invio di altri 50.000 soldati
Inoltre, Pyongyang si starebbe opponendo a una richiesta russa di inviare fino a 50.000 soldati aggiuntivi a sostegno delle forze di Mosca impegnate nel conflitto contro l'Ucraina. La Corea del Nord ha già inviato migliaia di soldati in Russia e ha fornito a Mosca ingenti quantitativi di munizioni per artiglieria e missili balistici. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, che si è espresso sulla questione questo mese, la Russia riceve ogni mese "decine" di missili balistici dalla Corea del Nord.
Shoigu contro Rutte: "Inventate le stime sulle perdite russe"
Le stime fornite dal segretario generale della Nato, Mark Rutte - il quale ha paragonato le perdite russe in Ucraina a quelle subite dagli Stati Uniti nei 14 anni della guerra del Vietnam - sono state "prese dal nulla", ha dichiarato Sergei Shoigu, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ed ex ministro del Difesa.
"Abbiamo preso nota di una recente dichiarazione di Rutte, in cui ha paragonato le stime dell'Alleanza - del tutto inventate - sulle perdite russe durante l'operazione militare speciale a quelle subite dagli Stati Uniti nei 14 anni della guerra del Vietnam", ha affermato Shoigu, secondo quanto riportato in un comunicato stampa.
Shoigu ha ribadito che, nonostante i finanziamenti occidentali a Kiev, gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno raggiunti. Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza, nel discutere le perdite statunitensi in Vietnam, Rutte ha omesso di menzionare la morte di 3,4 milioni di vietnamiti, inclusi 2 milioni di civili. "La portata dell'aggressione è ulteriormente dimostrata dal fatto che gli americani hanno sganciato circa 7,5 milioni di tonnellate di bombe sui paesi della regione: una quantità superiore a quella totale impiegata da tutte le parti in conflitto durante la Seconda guerra mondiale", ha aggiunto.
Zaporizhzhia, cinque morti e tre feriti in un attacco con droni
Cinque persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un bombardamento con droni delle forze ucraine su un parcheggio del villaggio di Vesyoloye, nella parte della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi. Lo ha reso noto il governatore della regione Yevgeny Balitsky.
Mosca annuncia di aver colpito una nave cargo vicino a Odessa
Le forze russe hanno bombardato una nave con forniture militari ucraine vicino a Odessa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo.
"Un cargo che consegnava rifornimenti militari e merci a doppio uso in Ucraina e' stata colpita nel Mar Nero, a sud-est di Odessa", si legge in un comunicato.