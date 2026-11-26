AGI - Rheinmetall AG, per la quale lavoravano i due tecnici italiani uccisi in Kuwait, è la maggiore industria tedesca nel campo degli armamenti.
Le origini dell'azienda
Fondata nel 1889 da Heinrich Ehrhardt, durante la Seconda guerra mondiale rivestì un ruolo cruciale nella produzione di armi ed equipaggiamenti per la Wehrmacht.
Ha anche una divisione di componenti per autoveicoli e dal 1993 ha inglobato la Mauser, altra grande industria di armi tedesca, entrata a far parte del gruppo Rheinmetall.
Il contratto con le forze navali del Kuwait
A luglio l'azienda tedesca ha annunciato il suo primo ordine dalle forze navali kuwaitiane per la fornitura di sistemi di contromisure navali, tra cui lanciatori di esche multispettrali e munizioni Omnitrap contro missili antinave, per equipaggiare otto motovedette lanciamissili classe Al Dorra nell'ambito di un programma navale guidato da EDGE Group.