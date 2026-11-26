AGI - Una nave mercantile che trasportava 7mila tonnellate di gasolio è affondata al largo delle coste di Ibiza. Un membro dell'equipaggio ha perso la vita.
La nave è affondata a circa 25 miglia nautiche (46 km) dall'isola spagnola di Ibiza nelle prime ore di oggi, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza locali. La petroliera chimica Med Emre, battente bandiera maltese, era in rotta da Algeciras a Barcellona e trasportava fino a 7.000 tonnellate di gasolio, ha dichiarato in un comunicato il Ministero dell'Interno delle Isole Baleari.
I media spagnoli hanno riportato che la nave trasportava 1,2 milioni di litri di petrolio. Le autorità non hanno ancora reso note le nazionalità dei membri dell'equipaggio né le cause del naufragio. Il governo regionale delle Isole Baleari sta raccogliendo informazioni sull'incidente e sulle sue potenziali conseguenze, compreso l'eventuale rischio di inquinamento da olio combustibile, prima di decidere su ulteriori provvedimenti.
Il bilancio dei soccorsi: un marinaio morto e 16 salvati
I servizi di emergenza hanno riferito che tutti i 17 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, ma uno è deceduto dopo essere stato trasportato direttamente all'ospedale Can Misses di Ibiza. Altri sei sono stati portati all'aeroporto di Ibiza e poi in due ospedali, con ferite lievi, principalmente ipotermia.
Dei membri dell'equipaggio rimanenti, cinque sono stati portati a Valencia e cinque sono rimasti illesi a bordo di una nave di soccorso. I servizi di soccorso marittimo spagnoli hanno inviato la "Clara Campoamor", una nave specializzata nella risposta agli sversamenti di petrolio, e un aereo per sorvolare la zona.
Il precedente del disastro ambientale della Prestige nel 2002
Il peggior disastro ambientale marittimo in Spagna si è verificato nel 2002, quando la petroliera Prestige, battente bandiera delle Bahamas, è affondata al largo della costa nord-occidentale della Galizia, riversando decine di migliaia di tonnellate di olio combustibile pesante e inquinando centinaia di spiagge in Spagna e Francia.