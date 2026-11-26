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AGI - Nel giorno del Ringraziamento, Elon Musk veste i panni di Babbo Natale e annuncia su X di voler regalare due azioni SpaceX a ogni bambino americano.
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"Ogni bambino in America riceverà due azioni SpaceX, una dall'azienda e una da me personalmente"
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"L'azione da SpaceX sarà trasferita il prossimo mese. L'azione che arriva direttamente da me sarà trasferita quando scadrà il mio periodo di blocco, a giugno dell'anno prossimo", ha precisato.
Quanto vale un'azione
Un'azione di SpaceX (quotata al Nasdaq con il ticker SPCX) vale attualmente 127,44 dollari (secondo la chiusura del 25 novembre 2026). Quindi il valore di 2 azioni per ogni singolo bambino è di 254,88.
Quanto costa a Musk l'operazione
Considerando che negli Stati Uniti ci sono circa 73 milioni di minori, regalare 2 azioni a ciascuno corrisponderebbe a un controvalore complessivo superiore a 18,6 miliardi di dollari.
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