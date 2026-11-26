AGI - Non e' un mistero che i matrimoni in India siano occasione di ricevimenti faraonici dalla durata talvolta di diversi giorni. Ma quello organizzato da un politico locale dello stato orientale del Bihar, uno dei piu' poveri dell'India, batte probabilmente molti record: 400.000 gli invitati, con strade chiuse e gente arrampicata sui piloni per sbirciare la festa.
Il banchetto da record con 500 chef e cinque eliporti
A organizzare il grosso grasso sposalizio e' stato Anant Singh, sei volte parlamentare, sotto inchiesta per decine di capi d'accusa compreso l'omicidio. Per le nozze della figlia ha portato nel suo villaggio natale di Nadawan quasi mezzo milione di persone tra abitanti della zona, alleati politici e vip. E ha offerto loro 150 pietanze di diversi stati dell'India, 500.000 dolci tradizionali e un banchetto vegetariano preparato da un esercito di 500 chef e cuochi. Per gli invitati piu' illustri sono stati realizzati cinque eliporti.
Ospiti vip in trattore e la corsa di cavalli rinviata
Il Times of India ha raccontato del presidente del parlamento locale che, rimasto bloccato in un ingorgo, ha lasciato l'auto e ha attraversato i campi con un trattore per raggiungere il luogo della cerimonia. Tale e' stato il successo dei festeggiamenti che gli organizzatori sono stati costretti a rinviare una corsa di 200 cavalli dopo che circa 100.000 persone si sono presentate per assistere allo spettacolo. All'altezza dello standard deciso da Singh tutti i dettagli della cerimonia: fiori dalla Cina e uno spettacolo pirotecnico che ha lasciato tutti a bocca aperta. Lo sposo si e' presentato in un convoglio di circa 200 auto.
Il contrasto con la povertà del Bihar
Con una popolazione di circa 130 milioni di abitanti, il Bihar e' uno degli stati piu' popolosi del Paese ma anche tra quelli con i livelli di reddito piu' bassi: circa 900 euro l'anno pro-capite, 75 euro al mese.