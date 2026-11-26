AGI - Cannoni antiaerei e missili a corto raggio per proteggere singole installazioni, Patriot per la difesa a più lunga distanza e nuovi sistemi Nasams per la fascia intermedia. La difesa aerea del Kuwait si articola su più livelli. Tra i sistemi già in dotazione c'è lo Skyguard, sulle cui antenne lavoravano i due tecnici civili di Rheinmetall Italia morti dopo un attacco con droni.
Secondo le autorità kuwaitiane, i due italiani sono stati colpiti da schegge cadute dopo l'intercettazione di droni iraniani diretti verso un'infrastruttura strategica. Le autorità hanno attribuito l'intercettazione alla contraerea kuwaitiana, senza precisare quale sistema sia stato impiegato. Sviluppato dalla svizzera Contraves negli anni Settanta e oggi parte della famiglia Oerlikon di Rheinmetall, lo Skyguard usa un radar per individuare e seguire i bersagli e una centrale di tiro per coordinare le armi collegate.
La protezione delle basi del Kuwait
L'International Institute for Strategic Studies indica nell'arsenale dell'emirato lo Skyguard con missili Aspide e i cannoni antiaerei Oerlikon Gdf da 35 millimetri, destinati alla protezione ravvicinata di basi e infrastrutture. Per la difesa a più lungo raggio il Kuwait dispone dei Patriot Pac-3 statunitensi, impiegabili anche contro i missili balistici. A giugno la norvegese Kongsberg ha annunciato un contratto con Raytheon per la fornitura dei Nasams, sistemi missilistici di medio raggio destinati a integrare quelli già in servizio.
Sul fronte della lotta ai droni, Washington ha inoltre autorizzato una possibile vendita al Kuwait dei sistemi Roadrunner-M e Anvil, progettati per intercettare velivoli senza pilota. Alla difesa dello spazio aereo concorrono anche i caccia dell'aeronautica kuwaitiana. Nel 2016 l'emirato ha ordinato 28 Eurofighter Typhoon, con Leonardo come capofila del programma, e ha esteso fino al dicembre 2029 i servizi di supporto logistico e addestramento.