AGI - Due tecnici italiani sono rimasti uccisi in un attacco di droni iraniani sul Kuwait. Lo ha confermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
A quanto reso noto dal portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, il colonnello Saud Abdulaziz Al-Otaibi, "le forze armate hanno rilevato un certo numero di droni ostili all'interno dello spazio aereo kuwaitiano e sono intervenute per contrastarli".
"La criminale aggressione iraniana ha colpito uno dei siti strategici del Paese", aveva spiegato in un primo comunicato, e "la caduta di schegge e detriti ha causato il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due cittadini italiani e un cittadino pachistano". I feriti "sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie". Vi sono stati anche danni materiali.
I tecnici italiani lavoravano per la Rheinmetall, gruppo tedesco attivo nella Difesa, e fornivano assistenza ai sistemi di contraerea del Paese.
Kuwait, Due tecnici italiani della Rheinmetall sono morti in un attacco di droni iraniani. #Tg1 https://t.co/T6Iq1OZEoz— Tg1 (@Tg1Rai) November 26, 2026
Tajani, i due tecnici italiani lavoravano per la Rheinmetall
In apertura del question time in Senato, Tajani ha preso la parola "per condividere con l'Aula" la notizia. "Intorno alle 14 di oggi, droni hanno preso di mira strutture militari in Kuwait per la difesa aerea. C'è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali sono deceduti. Purtroppo due tecnici italiani di Rheinmetall Italia sono deceduti. Sono rimasti feriti un cittadino pachistano e un kuwaitiano. Con la nostra ambasciata e con l'unita' di crisi stiamo seguendo la situazione minuto per minuto ed esprimo a nome del governo la vicinanza alle famiglie delle vittime".
Meloni: "Profondo cordoglio"
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell'attacco avvenuto in Kuwait. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Meloni esprime, a nome proprio e del governo, profondo cordoglio e rivolge le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell'attacco e alle loro famiglie.
L'ambasciata italiana è in contatto con le autorità
Il ministero degli Affari esteri sta seguendo con l'ambasciata d'Italia in Kuwait l'esplosione avvenuta a seguito di un attacco di droni, in cui sono rimasti uccisi due cittadini italiani. In una nota, la Farnesina fa sapere che l'esplosione ha interessato un sito presso il quale erano impiegati due tecnici italiani della società Rheinmetall Italia, impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze armate kuwaitiane.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ne segue la situazione ed esprime il suo cordoglio alle famiglie, prosegue il ministero. L'ambasciata d'Italia in Kuwait è in costante contatto con le autorità locali per seguire gli sviluppi della situazione e per assicurare le necessarie informazioni alle famiglie dei connazionali.