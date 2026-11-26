AGI – Ombre oscure dal passato tornano a coprire la stella nascente dell’estrema destra francese: Jordan Bardella deve affrontare nuove accuse di aver espresso in gioventù opinioni antisemite. Due mesi dopo le prime rivelazioni di Mediapart su scritti a lui attribuiti, il sito d'inchiesta e il quotidiano Le Monde hanno pubblicato oggi nuovi elementi che indicherebbero che l'attuale presidente del Rassemblement National è effettivamente l'autore di quei messaggi risalenti al 2013, cosa che ha sempre negato. Le Monde ha avuto accesso a una conversazione Facebook autenticata da un ufficiale giudiziario secondo cui il documento è "completo e non alterato".
Nel testo, con tanto di errori ortografici, compaiono affermazioni quali: "L'ebreo deve dominare gli altri popoli, schiacciarli e derubarli; un sionista è necessariamente ebreo e lo è nel profondo". E ancora: "Sono i sionisti a essere alla guida delle banche". Oppure "sono antisionista, cioè sia contro il controllo esercitato dal sionismo in Francia sia contro le politiche interne ed estere di Israele". Nei messaggi si fa più volte riferimento all'ideologo antisemita e negazionista Alain Soral e si sostiene che i ministeri "più importanti vengono affidati a persone per le quali Israele e gli interessi bancari contano più degli interessi francesi", citando tra gli esponenti socialisti allora al governo Laurent Fabius, Pierre Moscovici e Manuel Valls.
Gli elementi che collegherebbero i messaggi a Bardella
Secondo i due media, diversi dettagli consentono di collegare questi messaggi a Bardella. Non solo. A fornire i messaggi, compresi i nuovi usciti oggi, è stato un ex compagno di liceo dell'esponente di Rn la cui identità finora era stata protetta ma che ha accettato di uscire allo scoperto per "impedire" a Bardella "di mentire a tutta la Francia". Alcuni scambi riguardano insegnanti dell'epoca all'istituto privato Jean-Baptiste de La Salle di Saint-Denis. Altri fanno riferimento alla data di nascita, alle origini dei suoi genitori e al suo passato impegno in un'associazione che aiutava lavoratori stranieri ad apprendere il francese. Tutti elementi che coincidono con la biografia di Bardella, che all'epoca aveva 17 anni.
La replica dell'avvocato
L'avvocato Pascal-Pierre Garbarini ha dichiarato a Le Monde e Mediapart che il suo cliente Jordan Bardella "nega categoricamente di essere l'autore dei commenti" attribuitigli e "si riserva il diritto di intraprendere tutte le azioni giudiziarie che riterrà necessarie".
Le denunce e la questione dell'account Facebook
Finora sono già state presentate due denunce contro Mediapart, una per diffamazione e una per "falso". Secondo i due media, tuttavia, il presidente di Rn avrebbe la possibilità di chiarire definitivamente la questione. L'account Facebook contestato risulta "disattivato", ma Bardella disporrebbe ancora di un account associato a un indirizzo e-mail utilizzato circa quindici anni fa. Il leader di estrema destra sostiene invece di non avere più accesso al suo profilo Fb che sarebbe stato cancellato.
La smentita di Bardella
Lo stesso Jordan Bardella ha poi smentito direttamente di aver espresso in gioventù opinioni antisemite: "Queste dichiarazioni non corrispondono alle mie idee, né ai miei valori, né alle mie convinzioni, ieri come oggi". Bardella ha poi criticato "con la massima fermezza i metodi usati" da alcuni media "come parte di indagini che sono diventate vere e proprie cacce all'uomo".