AGI - A poche ore dal vertice straordinario di Bruxelles, il negoziato sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea resta lontano dall'approdo finale.
La proposta di compromesso presentata dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, avrebbe dovuto avvicinare le posizioni dei Ventisette attraverso una riduzione significativa delle risorse rispetto al piano originario della Commissione europea.
Ma il taglio da 1.760 a 1.580 miliardi di euro, pari a circa il 10%, non è bastato a rassicurare i Paesi cosiddetti "frugali", mentre continua a suscitare preoccupazioni tra gli Stati che difendono la politica agricola e la coesione territoriale.
Il nodo della Politica agricola comune
Sul punto oggi il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà gli agricoltori per discutere dei fondi Pac. Nel tentativo di costruire una sintesi tra istanze sempre più divergenti, Costa ha scelto di agire su due fronti. Da una parte ha ridotto l'ammontare complessivo del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, mostrando attenzione alle richieste dei maggiori contributori netti. Dall'altra ha preservato l'impianto politico della proposta della Commissione, orientando una quota crescente di risorse verso le nuove priorità dell'Unione: sicurezza, difesa, gestione delle frontiere, migrazione e competitività.
Più risorse per sicurezza e difesa
È proprio questa redistribuzione dei fondi a rappresentare il tratto distintivo della proposta negoziale. Gli stanziamenti per sicurezza e difesa registrano un incremento del 232%, mentre quelli destinati alla competitività aumentano del 121%. Crescono inoltre le risorse dedicate alla gestione dei flussi migratori e al rafforzamento di Frontex.
Un cambiamento che fotografa la trasformazione delle priorità europee dopo l'invasione russa dell'Ucraina, le tensioni geopolitiche globali e la crescente pressione migratoria alle frontiere esterne dell'Unione.
Le critiche dei Paesi frugali
Tuttavia, il tentativo di equilibrio di Costa ha finito per scontentare quasi tutti. La Germania ha accolto il nuovo testo come "un primo passo", ma il cancelliere Friedrich Merz ha subito precisato che l'importo complessivo continua a essere considerato troppo elevato.
Posizioni analoghe arrivano da Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, che da mesi chiedono un contenimento più drastico della spesa europea e guardano con sospetto a qualsiasi incremento dei contributi nazionali.
Il fronte degli "Amici della Coesione"
Sul fronte opposto si muovono invece i cosiddetti "Amici della Coesione", il gruppo di Paesi che comprende tra gli altri Polonia, Spagna, Italia e diversi Stati dell'Europa centrale e meridionale. Per questi governi, la vera linea rossa riguarda la tutela dei fondi agricoli e delle risorse destinate allo sviluppo regionale.
Da Varsavia il viceministro degli Esteri Ignacy Niemczycki ha criticato la proposta sostenendo che il nuovo bilancio sarebbe addirittura inferiore, in rapporto al reddito nazionale lordo europeo, a quello attuale e che i tagli, pur definiti simbolici, colpirebbero comunque la politica di coesione.
Sul punto è intervenuto anche il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti che ieri l'altro a Caserta ha detto: "Purtroppo nonostante l'impegno, nonostante gli amici della coesione che poi dovrebbero essere un po' più coesi però quando è il momento giusto, c'è una posizione tranchant dei paesi frugali che vogliono ridurre drasticamente quella che era la previsione della Commissione del quadro finanziario 2028-2034", per concludere: "quello della coesione sembra diventato il tiro al bersaglio più facile".
Lo scontro sulle nuove risorse europee
Le tensioni non riguardano soltanto il livello della spesa, ma anche il modo in cui Bruxelles intende finanziarla. Per limitare la crescita dei contributi nazionali, Costa ha infatti mantenuto la proposta di introdurre nuove risorse proprie europee. Tra queste figurano l'utilizzo dei proventi del sistema ETS per lo scambio delle quote di emissione e una tassa del 3% sul fatturato delle grandi aziende tecnologiche.
Si tratta di strumenti che incontrano resistenze in diverse capitali e che rischiano di trasformarsi in uno dei terreni principali dello scontro tra i governi.
La questione Ucraina complica il negoziato
Ad aumentare la complessità del negoziato si aggiunge poi la questione ucraina. Il vertice straordinario di oggi e venerdì dovrà infatti affrontare in parallelo anche la proposta della Commissione per garantire nel 2027 ulteriori finanziamenti a Kiev, compreso un nuovo pacchetto di prestiti da 45 miliardi di euro.
Alcuni Paesi, a partire dalla Germania, spingono per affrontare congiuntamente i due dossier, sostenendo che il dibattito sul sostegno all'Ucraina non possa essere separato da quello sulle risorse complessive dell'Unione.
Il vertice decisivo di Bruxelles
Nella lettera di convocazione inviata ai leader, Costa ha invitato i Ventisette a esaminare la sua proposta "in uno spirito di compromesso", sostenendo che sia arrivato il momento di raggiungere un accordo equilibrato capace di conciliare le nuove esigenze europee con il mantenimento delle politiche tradizionali.
Il presidente del Consiglio europeo insiste sulla necessità che l'Unione disponga dei mezzi necessari per rafforzare competitività, sicurezza e difesa, senza abbandonare le politiche che hanno rappresentato per decenni il cuore dell'integrazione europea. Non sarà però una trattativa semplice.
Anche il Parlamento europeo ha manifestato una forte opposizione al nuovo quadro negoziale. Il relatore sul bilancio, Siegfried Mureșan, ha bollato la proposta come "inaccettabile", segnalando come il fronte delle resistenze non riguardi soltanto gli Stati membri ma anche una delle istituzioni che dovrà partecipare all'approvazione finale del pacchetto.
Costa cerca il compromesso
La riunione che si aprirà questa mattina con un Vertice Euro dedicato all'andamento dell'economia europea rappresenta dunque il primo vero stress test politico per la strategia di Costa. Il presidente del Consiglio europeo prevede una serie di incontri bilaterali con le delegazioni nel tentativo di ridurre le distanze tra i diversi blocchi negoziali. L'obiettivo resta quello di chiudere il dossier entro la fine dell'anno, ma l'impressione a Bruxelles è che i margini per un'intesa immediata siano ancora limitati.
Come spesso accade nei negoziati sul bilancio europeo, il compromesso finale potrebbe arrivare soltanto dopo una lunga notte di trattative e ulteriori concessioni reciproche. Per il momento, il piano di Costa ha ottenuto un risultato: rimettere il negoziato al centro del tavolo. Non ancora quello, più ambizioso, di convincere i Ventisette a firmare l'accordo.