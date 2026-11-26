AGI - Il Belgio restaurerà il cranio del Bambino di Engis, il primo fossile di Neanderthal scoperto al mondo, sebbene ci sia voluto più di un secolo per identificarlo come tale dopo il suo ritrovamento nel 1829 vicino a Liegi, nella parte orientale del Paese. Il fossile risale a circa 50.000 anni fa, secondo l'Università di Liegi.
Un restauro finanziato dalla Lotteria Nazionale Belga
Il cranio si è aggiudicato il primo posto in Vallonia in un sondaggio popolare che permette agli utenti della Lotteria Nazionale Belga di decidere quali reperti storici o archeologici vorrebbero vedere restaurati.
I resti sono conservati presso l'Università di Liegi e il loro restauro sarà finanziato con 150.000 euro.
La scoperta del 1829
I resti furono scoperti nel 1829 da Philippe-Charles Schmerling, un medico di Liegi, che, incuriosito da alcuni fossili trovati in una cava, iniziò a esplorare le grotte della regione. Tra le ossa che trovò, spicca il cranio del Bambino di Engis.
Si scoprì che si trattava del primo fossile di Neanderthal, una specie umana estintasi circa 40.000 anni fa, dopo l'arrivo dell'Homo sapiens in Europa, probabilmente a causa di una combinazione di fattori demografici, cambiamenti climatici, competizione per le risorse e ibridazione con gli esseri umani moderni.
A quel tempo, tre decenni prima che Charles Darwin pubblicasse "L'origine delle specie" nel 1859, l'interpretazione biblica della storia pesava ancora molto sul dibattito scientifico, e si discuteva se gli "esseri umani fossili" fossero antidiluviani o postdiluviani.
Schmerling si rese conto che il fossile, ora noto come Engis 2, che si sbriciolò tra le sue mani quando lo estrasse, era estremamente antico, ma non comprese mai il vero significato di quelle ossa e morì nel 1836 senza conoscere la natura della sua scoperta.
La nascita del nome Neanderthal
Nel 1856, alcuni operai di una cava scoprirono strane ossa fossilizzate in una grotta nella valle di Neander, in Germania, vicino a Düsseldorf. Il naturalista Johann Carl Fuhlrott e l'anatomista Hermann Schaaffhausen le identificarono come appartenenti a una forma primitiva di ominide. Nel 1864, il geologo britannico William King diede formalmente il nome di Homo neanderthalensis a una nuova specie del genere Homo, un ramo dell'albero evolutivo umano che abitava l'Europa e alcune zone dell'Asia.
Il riconoscimento arrivato oltre un secolo dopo
Il Bambino di Engis, nel frattempo, rimase in gran parte dimenticato, e solo nel 1936 il paleontologo belga Charles Fraipont studiò a fondo i resti, conservati presso l'Università di Liegi, e identificò il cranio come appartenente a un Neanderthal. Il paleontologo francese Yves Coppens, uno degli scopritori del famoso scheletro dell'Australopithecus Lucy in Etiopia nel 1974, suggerì in una conferenza del 1995 all'Università di Liegi che l'Homo neanderthalensis dovrebbe in realtà essere chiamato Homo leodiensis, in riferimento al nome latino della città di Liegi.