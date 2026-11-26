AGI - “Una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrà mai essere combattuta”. Con questa formula, già usata da americani e sovietici ai tempi della Guerra fredda, si apre il quarto punto della dichiarazione firmata una settimana fa a Shenzhen da Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, in occasione del primo vertice fra i leader di Cina, Stati Uniti e Russia. I tre Paesi hanno espresso l'intenzione di avviare un dialogo per ridurre i rischi nucleari e impedire che altri Stati si dotino della bomba atomica, ma nessuno di loro si è assunto impegni per contenere la crescita del proprio arsenale.
Da febbraio, quando è scaduto il New START, l'ultimo trattato che poneva limiti agli arsenali nucleari di Stati Uniti e Russia, i due Paesi non sono più soggetti ad alcun tetto. Trump vorrebbe sostituire il trattato con un accordo che coinvolga anche la Cina, ma Pechino si rifiuta di condurre negoziati che riguardino il proprio arsenale, sostenendo che sia ancora troppo limitato rispetto a quelli americano e russo.
La crescita dell'arsenale nucleare cinese
L'arsenale cinese, tuttavia, è quello che sta crescendo più rapidamente al mondo, scrive Asianews. All'inizio degli anni Duemila la Cina disponeva di appena 18 missili in grado di raggiungere il territorio degli Stati Uniti, tenuti senza carburante e privi delle testate, che venivano custodite separatamente. All'inizio di questo decennio le testate nucleari cinesi erano ancora poco più di 200, mentre oggi sono circa 600 e, secondo le previsioni del Pentagono, supereranno le 1.000 entro il 2030. Per un raffronto, Stati Uniti e Russia ne hanno ciascuno circa 1.800 già schierate e altre migliaia nei depositi.
La Cina ha inoltre costruito circa 320 silos per missili intercontinentali nelle proprie regioni settentrionali e a luglio ha lanciato per la prima volta un missile a lungo raggio da un sottomarino. La distribuzione dell'arsenale tra installazioni terrestri e sottomarini rende più difficile neutralizzare la capacità di rappresaglia cinese con un attacco preventivo. In precedenza, la Cina si era accontentata per decenni di un arsenale di dimensioni minime, vulnerabile a un attacco preventivo. L'obiettivo del riarmo nucleare avviato da Xi una decina di anni fa era garantire che a un attacco di questo tipo sopravvivessero abbastanza missili da consentire alla Cina una rappresaglia devastante, la cui certezza avrebbe dissuaso l'avversario dall'attaccare per primo.
Il ruolo di Taiwan nella strategia militare di Pechino
È soprattutto in vista di un possibile attacco a Taiwan che Pechino vuole dotarsi di questa capacità di rappresaglia. L'isola è al centro della strategia militare cinese fin dagli anni Novanta e, nelle successive revisioni della stessa, ha assunto un peso crescente l'eventualità di un intervento americano in sua difesa. Nei documenti dell'esercito cinese si parla di uno “scudo nucleare” destinato a dissuadere Washington dall'impiegare armi atomiche contro la flotta cinese impegnata in un'invasione dell'isola o contro le città della Cina. Negli scritti più recenti si attribuisce a tale scudo anche la funzione di scoraggiare un intervento americano con le sole armi convenzionali, un cambiamento significativo nella strategia di deterrenza di Pechino.
Perché l'intelligenza artificiale preoccupa i militari cinesi
Per i militari cinesi, il rischio principale è che l'intelligenza artificiale comprometta l'efficacia dello scudo nucleare, riducendo la capacità di rappresaglia di Pechino. Ricercatori civili e militari hanno descritto in numerosi studi come l'impiego dell'IA nei sistemi di sorveglianza e di elaborazione dei dati possa accrescere le capacità militari degli Stati Uniti. Il comando strategico americano ha già dichiarato di voler ricorrere all'intelligenza artificiale per migliorare i propri processi decisionali e a Pechino si teme che il vantaggio tecnologico degli Stati Uniti nel campo dei chip più avanzati renda difficile tenere il passo.
Secondo alcuni ricercatori cinesi, Washington potrebbe persino essere tentata di sferrare un attacco preventivo che privi la Cina della capacità di rispondere. In uno di questi studi, due ricercatori dell'Accademia di scienze militari di Pechino hanno ipotizzato che, in caso di crisi, l'integrazione dell'IA nei sistemi di comando americani possa ridurre drasticamente il tempo necessario per decidere se ricorrere alle armi nucleari. Una simile accelerazione dei processi decisionali rischierebbe di compromettere la stabilità della deterrenza.
Le lezioni della guerra in Ucraina
“Il tempo è diventato una risorsa tattica più scarsa della potenza di fuoco”, hanno scritto a novembre due ricercatori dell'aeronautica sul quotidiano dell'Esercito popolare di liberazione. Da luglio il giornale ospita una serie di interventi in cui, sulla base dell'esperienza della guerra in Ucraina, si propone di concedere maggiore autonomia ai comandanti sul campo, secondo il principio che gli eserciti occidentali definiscono mission command. Spetterebbe ai vertici militari stabilire gli obiettivi e a chi dirige le operazioni sul terreno decidere come raggiungerli.
Nella guerra dei droni, spiegano gli autori, il tempo necessario per ottenere le autorizzazioni lungo la catena di comando può compromettere la rapidità delle operazioni. Anche la vulnerabilità dei grandi centri di comando fissi rappresenta un problema per le forze armate. Su un punto, tuttavia, gli autori insistono particolarmente: le operazioni su larga scala e le decisioni strategiche devono restare di competenza del comando centrale. Quella dell'autonomia dei comandanti è una questione delicata in un esercito in cui le recenti epurazioni hanno portato alla rimozione di numerosi ufficiali e la fedeltà al Partito comunista resta il primo requisito per fare carriera.
Il controllo umano sulle decisioni dell'intelligenza artificiale
Un commento pubblicato il 5 novembre affronta anche il problema dell'autonomia dei sistemi di intelligenza artificiale, che potrebbero adottare decisioni in contrasto con il piano operativo generale. Di qui la necessità di fissare regole che ne limitino l'indipendenza e di sottoporli a un controllo costante, in modo che i comandanti possano intervenire in qualsiasi momento. Xi stesso ha sostenuto la necessità di mantenere l'intelligenza artificiale sotto il controllo umano durante il colloquio con Trump che a Shenzhen ha preceduto il vertice a tre, proponendo che i due Paesi collaborino per affrontare i rischi per la sicurezza legati all'IA.
Trump ha invece messo in guardia contro l'introduzione di norme che potrebbero “soffocare” lo sviluppo della tecnologia. Il ruolo dell'intelligenza artificiale nei sistemi nucleari, che tanto preoccupa i militari cinesi, non è stato oggetto del colloquio e non è stato neppure menzionato nella dichiarazione finale. Nel frattempo, gli istituti di ricerca della Forza missilistica, che controlla gran parte dell'arsenale nucleare cinese, stanno studiando le applicazioni dell'intelligenza artificiale ai sistemi missilistici ipersonici e balistici.
Tutto ciò sta avvenendo in un momento in cui gli Stati Uniti si ritrovano, per la prima volta dall'inizio dell'era atomica, a esercitare la deterrenza nucleare nei confronti di due grandi potenze rivali contemporaneamente.Gli specialisti parlano di “problema dei tre corpi”, con riferimento al rompicapo della fisica che consiste nel prevedere il moto di tre corpi celesti che si attraggono reciprocamente. Negli ambienti militari americani si discute della possibilità di produrre nuove testate e rimettere in servizio quelle inattive, mentre Trump vuole dotare gli Stati Uniti del Golden Dome, un sistema di difesa basato su intercettori terrestri e satelliti che dovrebbe proteggere il territorio americano dagli attacchi missilistici. Sia Pechino sia Mosca considerano il progetto destabilizzante. “Se hai una spada e prendi uno scudo, diventi più minaccioso per chi lo scudo non ce l'ha”, ha spiegato Mark Goodman, ex scienziato del Dipartimento di Stato americano. “E il tuo avversario potrebbe decidere che gli serve una spada più grande”.
Il potenziamento dell'arsenale nucleare cinese è in parte una risposta alle misure con cui Washington cerca di accrescere la propria sicurezza. Fra le ragioni con cui i militari cinesi motivano il riarmo figurano, oltre al progetto Golden Dome e alla possibilità di ridurre i tempi delle decisioni militari grazie all'IA, anche il primato americano nella tecnologia dei semiconduttori. Le restrizioni alle esportazioni di chip, introdotte da Washington per conservare il proprio vantaggio nel campo dell'intelligenza artificiale, finiscono così anch'esse per alimentare la crescita dell'arsenale nucleare che preoccupa il Pentagono. La competizione tecnologica nel settore dei semiconduttori e la corsa agli armamenti nucleari sono ormai strettamente legate, sebbene a Shenzhen nessuno abbia affrontato la questione in questi termini.