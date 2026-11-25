AGI - L'Unione europea respinge le accuse di sovraccapacità industriale mosse dagli Stati Uniti e avverte Washington: i nuovi dazi dovranno rispettare il tetto complessivo del 15% previsto dall'accordo commerciale raggiunto nel luglio 2025 a Turnberry, in Scozia. In caso contrario, Bruxelles dispone degli strumenti giuridici per adottare contromisure. La replica della Commissione europea arriva dopo l'annuncio dell'amministrazione Trump di nuove tariffe nei confronti di 14 economie, tra cui l'Unione europea, la Cina e l'India, al termine di un'indagine condotta sulla base della Sezione 301 del Trade Act del 1974, che consente agli Stati Uniti di contrastare pratiche commerciali estere considerate sleali.
“In base alla dichiarazione congiunta, ai beni dell'Ue si applica il massimale complessivo ('all-inclusive') del 15%. Ci aspettiamo che qualsiasi misura derivante da questa indagine lo rispetti integralmente, anche quando si sommi ai dazi già in vigore”, ha affermato il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill. Bruxelles respinge inoltre “con fermezza il presupposto secondo cui l'Europa sarebbe una fonte di sovraccapacità strutturale. Al contrario, l'Europa è tra i soggetti più esposti alla sovraccapacità”. “L'Ue e gli Stati Uniti condividono una reale preoccupazione per la sovraccapacità globale, in gran parte alimentata da interventi statali e concentrata in Paesi terzi. Ci rammarichiamo per la mancanza di un'azione congiunta”, ha aggiunto il portavoce.
Come funzionano i nuovi dazi americani
Le nuove tariffe, che potrebbero raggiungere il 20%, sono motivate dall'accusa rivolta ai partner commerciali di promuovere “una produzione e una capacità produttiva slegate dalle realtà della domanda e dai principi di mercato”, secondo quanto spiegato da un alto funzionario statunitense. I nuovi dazi non dovrebbero sommarsi a quelli già in vigore, con l'eccezione della Cina. Per Pechino è prevista un'aliquota del 20% in aggiunta alle tariffe preesistenti, comprese quelle introdotte nel 2018 per contrastare i trasferimenti forzati di tecnologia. Il nuovo prelievo potrebbe salire al 40% qualora la Cina non rispettasse gli impegni assunti con la tregua commerciale concordata a Busan, in Corea del Sud, nell'ottobre 2025.
Bruxelles resta aperta al dialogo
La Commissione europea si riserva di esaminare le conclusioni dell'indagine americana e conferma la disponibilità a lavorare con Washington all'attuazione dell'accordo commerciale, valutando anche la possibilità di ampliare l'elenco dei prodotti ammessi a esenzioni o riduzioni tariffarie e di rafforzare la cooperazione in altri settori. Più dura la posizione del presidente della commissione per il Commercio internazionale del Parlamento europeo, il socialdemocratico tedesco Bernd Lange. “L'accusa degli Stati Uniti di sovraccapacità industriale nell'Ue è assurda. Ora si vedrà se i dazi statunitensi annunciati resteranno, nella pratica, nei limiti concordati a Turnberry. In caso di violazione, l'Ue deve agire rapidamente. Ha gli strumenti giuridici per farlo”.
Nell'approvazione dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti, l'Unione europea ha previsto alcune clausole di salvaguardia. Tra queste figura la possibilità di sospendere le concessioni tariffarie in caso di violazione degli impegni assunti da Washington o di minacce alla sovranità territoriale dell'Unione. Quest'ultima disposizione era stata pensata in risposta alle minacce americane sulla Groenlandia. In attesa di chiarimenti sulla natura e sull'applicazione delle nuove tariffe, Bruxelles potrebbe dunque ricorrere agli strumenti previsti dall'accordo per tutelare i propri interessi commerciali.