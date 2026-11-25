AGI - Donald Trump è pronto a "graziare" il CEO di Nvidia, Jensen Huang, atteso la prossima settimana da una commissione del Senato per rispondere del caso di sesso e spionaggio in cui è rimasto coinvolto.
Il Presidente degli Stati Uniti lo ha dichiarato in un'intervista al New York Post in cui ha aggiunto che Huang, che ha ammesso una relazione extraconiugale con una donna sospettata di lavorare per la Cina, non dovrebbe invocare il Quinto Emendamento e rispondere a tutte le domande della commissione. "Penso che sia una storia interessante per la gente", ha aggiunto.
Le parole del presidente americano
Riguardo all'ipotesi di graziare Huang davanti a possibili incriminazioni legate alle esportazioni di microchip in Cina, Trump ha detto al New York Post che "è sempre un'opzione ma non penso che alla fine sarà necessaria". Per il presidente americano, il CEO di Nvidia deve dire la verità nell'audizione della prossima settimana. "Penso che voglio semplicemente che dica la verità. E voglio dire, saranno i suoi avvocati a dovergli dare consigli, ma io l'ho sempre considerato una persona assolutamente onesta e trasparente, e, sai, molto intelligente", ha detto al New York Post.
Il presunto legame con una donna vicina alla Cina
Infine, commentando la storia del legame extraconiugale del co-fondatore del colosso dei microchip con Alice Huang, sospettata dall'intelligence USA di aver lavorato per Pechino, Trump ha detto di ritenere che il ceo di Nvidia non avesse altre relazioni con donne legate all'apparato cinese.