AGI - Mentre domani milioni di americani si uniranno con familiari e amici per celebrare il Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento, centinaia di volontari incaricati di fare la spesa partecipano all'indagine dell'American Farm Bureau Federation per stabilire il reale costo della cena del Ringraziamento, Ogni anno, dall'86, i volontari rilevano i prezzi di un elenco standard di prodotti nei supermercati della propria zona.
Fino a otto anni fa il paniere comprendeva carote, sedano, mirtilli rossi, preparato per ripieno, panini da tavola, piselli verdi surgelati, patate dolci, basi per torte di zucca e torte surgelate, latte intero, panna fresca da montare e l'immancabile protagonista, suo malgrado, della cena: il tacchino.
Il costo complessivo è aumentato rispetto a un anno fa, ma alcuni prodotti costano meno anche se di poco.
Quanto costa il tacchino ripieno
Il vassoio di verdure composto da sedano e carote - due elementi che nelle tavole degli americani non sono particolarmente popolari nel resto dell'anno - ha registrato un calo del 3,7 per cento dei prezzi rispetto al 2025. Il calo più marcato ha riguardato le basi per le torte surgelate, che costano in media 9 centesimi in meno.
Ma nel complesso il prezzo della spesa è in aumento, soprattutto per il tacchino: un esemplare surgelato da 7,3 chili costa in media 23,69, con un incremento del 10 per cento rispetto a un anno fa. In questo caso, l'aumento è pari a 2,38 dollari, molto più dell'inflazione generale che ha toccato il 3,7. Nei supermercati in media un tacchino può raggiungere anche i 40-50 dollari, come in molti posti disseminati a New York.
All'aumento del prezzo del "protagonista" della cena vanno aggiunti quelli del prosciutto disossato, un altro elemento che non può mancare nelle tavole degli americani, del latte, i panini, patate dolci, piselli, fagiolini surgelati e mirtilli rossi, il cui prezzo è salito del 9 per cento rispetto a un anno fa. In media il costo di una cena tradizionale per dieci persone si aggira sui 61 dollari.
Dove è salito di più il prezzo
Il Nordest, con al centro New York, come spesso avviene è l'area più cara. Il costo del paniere alimentare è superiore alla media nazionale di circa il 5 per cento. Nell'Ovest e nel Midwest il costo medio si aggira sui 58-59 dollari. Nel Sud la spesa media scende a 54 dollari. Insieme alle pietanze, quest'anno si aggiunge una voce: le decorazioni. Secondo le indagini del settore, gli americani spenderanno di più rispetto al passato in festoni, candele colorate e addobbi. Oggetti che, in ogni caso, torneranno utili tra qualche settimana, quando si celebrera' il Natale.