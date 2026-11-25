AGI - Saranno 81,5 milioni gli americani che si metteranno in viaggio per il Thanksgiving, che si celebra domani, per raggiungere familiari e amici o concedersi una vacanza. E' la previsione dell'American Automobile Association, secondo cui tra ieri e lunedì si sposteranno almeno di 50 miglia (circa 80 chilometri) da casa 121 mila persone in meno rispetto allo scorso anno. La flessione è appena dello 0,1%, ma segna la fine di una serie di tre anni consecutivi di record nei viaggi per la festività.
A frenare leggermente gli spostamenti sono soprattutto i costi più elevati, a cominciare da quelli dei carburanti e dei biglietti aerei. Nonostante la riduzione, i volumi resteranno vicini ai massimi storici e non si prevedono grandi differenze nell'affollamento di strade e aeroporti.
Come si spostano gli americani
La maggior parte degli americani viaggerà in auto: saranno 72,9 milioni le persone che sceglieranno la macchina, circa il 90% del totale, contro i 73,1 milioni dello scorso anno. Il calo è legato anche ai prezzi record della benzina registrati negli ultimi mesi: agosto, settembre e ottobre hanno segnato nuovi primati mensili alla pompa e novembre potrebbe aggiungersi alla lista.
Il costo della benzina nel giorno del Thanksgiving, tuttavia, non ha mai superato la soglia dei 4 dollari al gallone. Il record storico risale al 2022, quando la media nazionale era di 3,58 dollari.
Saranno invece 5,96 milioni gli americani che prenderanno un volo nazionale, lo 0,2% in meno rispetto al 2025. Ma per chi viaggia in aereo il conto sarà più salato: secondo i dati dell'American Automobile Association, i biglietti di andata e ritorno costano in media 800 dollari, il 17% in più rispetto allo scorso anno. In controtendenza gli spostamenti con altri mezzi. Autobus, treni e crociere attireranno complessivamente 2,6 milioni di persone, con una crescita del 4,1% rispetto al 2025.
Le destinazioni
Un segnale della maggiore diffusione di vacanze più lunghe, che sfruttano l'interruzione delle attività lavorative e scolastiche. Quanto alle destinazioni, la Florida domina la classifica nazionale dei viaggi prenotati attraverso le agenzie.
Orlando è al primo posto, seguita da Fort Lauderdale e Miami.
Completano la top ten Anaheim/Los Angeles, New York, Tampa, Las Vegas, Detroit, Atlanta e Dallas-Fort Worth. Detroit e Dallas beneficiano anche delle partite di football americano in programma nel giorno del Ringraziamento.
Le mete estere
Tra le mete internazionali Budapest guida la classifica, davanti a Cancun, Parigi, Barcellona e Puerto Vallarta. Seguono Londra, Basilea, Amsterdam, Roma e Monaco di Baviera. Le crociere fluviali e i mercatini natalizi contribuiscono ad attirare viaggiatori verso l'Europa centrale, mentre chi cerca temperature più miti sceglie soprattutto le località balneari del Messico. Per quanto riguarda il traffico stradale, la giornata più difficile è quella di oggi, con milioni di persone partite o in partenza per raggiungere le proprie destinazioni, e domenica e lunedì, durante il rientro. Secondo Inrix, società specializzata nell'analisi della mobilità, nelle grandi aree metropolitane di New York, Washington, Los Angeles e Boston la congestione potrebbe superare il doppio dei livelli abituali. Le fasce più critiche saranno il pomeriggio e il primo tratto della serata.