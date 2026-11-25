AGI - Nuove misure sociali in Spagna: dieci giorni lavorativi di permesso per la morte di un familiare stretto, 20 settimane di congedo per ciascun genitore e un giorno retribuito per accompagnare chi accede all'eutanasia. Sono alcune delle misure approvate dal governo nell'ultimo Consiglio dei ministri prima delle elezioni del 29 novembre. Il decreto legge sarà sottoposto alla convalida della Deputazione permanente del Congresso giovedì 3 dicembre. La vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Diaz ha sottolineato che le misure ampliano i diritti dei lavoratori e favoriscono la condivisione dei compiti di cura. I sindacati Ccoo e Ugt hanno accolto con favore il provvedimento.
Le nuove misure del governo della Spagna nel dettaglio
LUTTO - Il permesso sale a 10 giorni lavorativi in caso di morte del coniuge, del partner di fatto o di un parente di primo grado. Si potrà usufruirne nelle quattro settimane successive al decesso. Per gli altri familiari il permesso passa da due a tre giorni lavorativi, che diventano cinque se occorre spostarsi.
NASCITA E CURA DEI FIGLI - Il congedo passa da 19 a 20 settimane per ciascun genitore, anche adottivo, o per chi ha il minore in custodia o in affido. La settimana aggiuntiva può essere usufruita in modo continuativo o frazionato fino al compimento degli otto anni del minore. Per le famiglie monoparentali il congedo sale da 32 a 34 settimane.
EUTANASIA - Viene introdotto un giorno di permesso retribuito per i lavoratori designati ad accompagnare una persona che accede alla prestazione di aiuto a morire.
CURE PALLIATIVE - I lavoratori potranno chiedere di modificare o ridurre l'orario di lavoro per assistere il coniuge, il partner di fatto o un parente fino al secondo grado che necessita di cure palliative. La misura lascia invariata la contribuzione previdenziale.
AFFIDO A TEMPO PIENO - Un secondo decreto approvato consente a chi accoglie minori in affido a tempo pieno e percepisce un compenso di sottoscrivere una convenzione speciale con la previdenza sociale per versare contributi e accedere alle prestazioni. Il decreto entra in vigore senza convalida parlamentare. Il segretario generale del Pp, Miguel Tellado, ha accusato il governo di essere rimasto inattivo per otto anni sul fronte del lavoro e di cercare ora di ingannare i cittadini. Il pacchetto, ha detto, fa parte della "campagna disperata di chi sa di aver perso le elezioni".