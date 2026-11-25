AGI - È morto a 65 anni Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, una delle band britanniche di maggior successo degli anni Ottanta. Il musicista si è spento lunedì 23 novembre. Nel 2018 gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico al quarto stadio, malattia che aveva reso pubblica nel 2022, in occasione dell’ingresso del gruppo nella Rock and Roll Hall of Fame. Le sue condizioni di salute gli avevano impedito di partecipare alla cerimonia.
“Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso”, si legge in una dichiarazione della famiglia condivisa con Variety. “Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta prima di tutto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme, e non importa quanto lontano lo abbia portato la musica, il suo cuore era sempre a casa”.
L’omaggio dei Duran Duran
Anche Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor hanno ricordato il musicista in una nota congiunta. “Andy era presente fin dall’inizio della nostra storia. Dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal Nord-Est con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che saremmo potuti diventare, ha portato un fuoco e una spavalderia indelebili alla nostra musica”.
“Il suo modo di suonare ha dato impulso alle canzoni che ci hanno portato in giro per il mondo e, con un umorismo asciutto che trovava un equilibrio perfetto solo nella sua visione della vita meravigliosamente pragmatica e senza fronzoli, ci ha tenuti con i piedi per terra e ha dato alla band la sua marcia in più durante gli straordinari anni che sono seguiti”.
Gli esordi e il successo mondiale negli anni Ottanta
Nato il 16 febbraio 1961 nel nord-est dell’Inghilterra, Taylor era entrato nei Duran Duran nel 1980, rispondendo a un annuncio pubblicato sulla rivista musicale Melody Maker. La sua chitarra, di matrice rock, contribuì a definire il suono della band, che mescolava elementi della new wave, del pop, del funk e della musica elettronica.
Con Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor incise i primi tre album del gruppo: Duran Duran (1981), Rio (1982) e Seven and the Ragged Tiger (1983). Sono gli anni di brani come Girls on Film, Hungry Like the Wolf, Save a Prayer, The Reflex e The Wild Boys, che fecero dei Duran Duran uno dei fenomeni musicali più importanti del decennio, anche grazie alla diffusione dei loro videoclip su MTV. Nel 1985 la band partecipò al Live Aid a Filadelfia e conquistò il primo posto della classifica americana con A View to a Kill, tema dell’omonimo film di James Bond, distribuito in Italia con il titolo 007 – Bersaglio mobile.
I Power Station e la carriera solista
Proprio nel 1985 Andy Taylor aveva dato vita, insieme al bassista dei Duran Duran John Taylor (con il quale non aveva legami di parentela), al cantante Robert Palmer e al batterista degli Chic Tony Thompson, al supergruppo The Power Station. Il progetto ottenne un notevole successo con il singolo Some Like It Hot e una rilettura di Get It On dei T. Rex. Lasciati i Duran Duran nel 1986, il chitarrista intraprese la carriera solista, pubblicando gli album Thunder nel 1987 e Dangerous nel 1990. Lavorò anche come produttore e collaborò con artisti come Rod Stewart e Robert Palmer.
Il ritorno nella band e gli ultimi lavori
Nel 2001 Taylor tornò nei Duran Duran, ricomponendo la formazione storica del gruppo. La reunion portò alla pubblicazione dell’album Astronaut nel 2004 e a un tour internazionale. Nel 2006 lasciò nuovamente la band. Nel 2023, nonostante la malattia, tornò a collaborare con gli ex compagni per la realizzazione di Danse Macabre, il sedicesimo album in studio dei Duran Duran. Suonò anche nella cover di Psycho Killer dei Talking Heads, alla quale partecipò Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin.