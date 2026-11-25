AGI - La portoricana Jennifer Barreto è stata incoronata Miss Universo 2026. è la prima volta che una donna sposata con figli raggiunge questo traguardo. La sua vittoria regala a Porto Rico la sesta corona nel concorso che celebra quest'anno il suo 75simo anniversario.
Chi è Jennifer Barreto
Barreto, 27 anni, ha trionfato nell'edizione tenutasi a Porto Rico, superando le altre finaliste: Melissa Nunez (Repubblica Dominicana, prima classificata), Clara Vegas (Venezuela, seconda classificata), Bea Millan-Windorski (Filippine, terza classificata) e Georgia Waddington (Nuova Zelanda, quarta classificata). La donna, che ha lavorato come specialista nella prevenzione per il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e ha collaborato con l'Associazione per il Diabete Pediatrico a Porto Rico, ha posto fine a un'attesa durata 20 anni, riportando la corona sull'isola. L'ultima portoricana a vincere Miss Universo era stata Zuleyka Rivera nel 2006. Si tratta della seconda volta che Porto Rico conquista il titolo in casa, dopo la vittoria di Denise Quinones nel 2001. In seguito a una modifica del regolamento del concorso che ora consente la partecipazione anche a donne sposate e madri Barreto, che ha una figlia, è diventata la prima vincitrice a ottenere la corona pur essendo sia sposata che madre.
La finale tra 116 delegate
Complessivamente, 116 delegate si sono contese la corona presso il Coliseo de Puerto Rico, a San Juan. Tra le 12 semifinaliste figuravano le rappresentanti di Repubblica Democratica del Congo, Francia, Cile, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Cuba, Porto Rico, Filippine, Colombia, Nicaragua e Venezuela. Dopo aver ricevuto un fiore bianco da un gruppo di bambine ognuna delle quali indossava una fascia con il nome di un diverso Paese e aver sfilato sul palco del Coliseo, le concorrenti hanno atteso che la giuria annunciasse le cinque finaliste. Migliaia di fan di Miss Universo hanno gremito il palazzetto, indossando abiti eleganti e sventolando le bandiere dei propri Paesi d'origine, tra cui molte nazioni latinoamericane come Venezuela, Messico, Nicaragua e Porto Rico.
L'esclusione delle sei candidate asiatiche
Le celebrazioni per il 75simo anniversario del concorso si sono svolte nonostante alcune controversie organizzative interne che hanno portato all'esclusione di sei candidate dal Sud-est asiatico: Thailandia, Indonesia, Vietnam, Malesia, Singapore e Laos. Da gennaio 2024, la società è suddivisa in parti uguali tra Legacy Holding che rappresenta la componente "occidentale" di Miss Universo ed è guidata dall'imprenditore messicano Raul Rocha Cantù e il gruppo Jkn Global, a capo del quale si trova l'imprenditrice thailandese Jakkaphong 'Annè Jakrajutatip (che definisce la propria parte come 'Miss Universo orientalè). Nell'edizione 2025, tenutasi in Thailandia, è stata incoronata la messicana Fatima Bosch. In precedenza, la giovane si era fatta notare per aver preso posizione contro gli insulti di Nawat Itsaragrisil, l'imprenditore che all'epoca organizzava l'evento in Thailandia; in seguito, tuttavia, sono emerse accuse di frode in merito alla sua selezione. Nonostante tutto, i biglietti per la finale sono andati esauriti in meno di 48 ore, segnando un record nella storia del concorso, che è tornato a Porto Rico per la quarta volta, regalando all'isola caraibica la sua sesta corona.