AGI - La Francia non critica Kiev per l'attacco delle navi russe in Libia e non si unisce a chi legge la mossa ucraina come una pericolosa estensione del conflitto nel Mediterraneo.
L'Ucraina ha esercitato il suo "diritto assoluto all'autodifesa". Ne è convinto il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot. Il titolare del Quai d'Orsay ha difeso il diritto di Kiev di rispondere all'offensiva russa, respingendo la tesi secondo cui l'attacco alle imbarcazioni russe nel porto di Bengasi rappresenti un'ingiustificata estensione del conflitto.
La Francia: "Kiev si sta difendendo"
"Gli ucraini si stanno difendendo. Sono sotto costante bombardamento da parte di droni e missili russi; attacchi che avvengono persino in pieno giorno e che colpiscono civili, oltre a infrastrutture di trasporto ed energetiche", ha affermato, intervistato dalla tv francese Tf1.
Barrot accusa Putin: "Pressione costante sull'Europa"
"Cosa faremmo noi se fossimo bombardati giorno e notte da un avversario, da un invasore? Ci difenderemmo, esercitando il nostro diritto fondamentale all'autodifesa", ha aggiunto. Barrot ha precisato che l'estensione delle ostilità oltre il territorio ucraino non è un fenomeno nuovo, accusando Vladimir Putin di esercitare una pressione costante sui Paesi europei nel tentativo di indebolirne l'unità. +
"Da quasi cinque anni, Vladimir Putin non solo bombarda l'Ucraina, ma attacca e molesta persistentemente gli europei, nel tentativo di minare la nostra unità", ha lamentato. Barrot ha quindi esortato Putin ad abbandonare la sua "illusione coloniale e imperialista" come prerequisito per giungere a una soluzione negoziata della guerra in Ucraina, sostenendo inoltre la necessità di includere le nazioni europee nei colloqui volti a porre fine al conflitto. "
È necessario che la Russia – che Putin – rinunci a qualcosa: che abbandoni questa sorta di illusione coloniale e imperialista. Noi europei ne abbiamo abbastanza e non lo accetteremo mai", ha dichiarato. "Passiamo il tempo a discutere della questione ucraina con gli americani, gli ucraini e, occasionalmente, con i russi", ha osservato Barrot, aggiungendo che la Russia ha finito per accettare di dialogare con gli europei a causa delle pressioni internazionali, provenienti anche da Cina e India.
Due militari libici morti dopo il raid contro la nave russa
L'Esercito Nazionale Libico, che controlla la parte orientale del Paese, ha annunciato che due dei suoi militari sono morti a causa delle ferite riportate nell'attacco ucraino alla nave da guerra russa 'Mercury', ormeggiata in una base navale nella città di Bengasi all'inizio di questa settimana. Un comunicato del comando militare ha affermato che la risposta all'attacco arriverà "al momento e nel luogo opportuni"