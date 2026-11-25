AGI - Gaza ancora sotto le bombe di Israele. Un alto funzionario della sicurezza palestinese, sua moglie di 41 anni e le loro figlie, di 15 e 13 anni sono morti in un attacco israeliano. In una dichiarazione pubblicata sul proprio canale Telegram, citata da al Jazeera, il ministero palestinese dell'Interno ha identificato il funzionario come Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del servizio di sicurezza interna nel nord di Gaza.
Il ministero palestinese: "Un orribile massacro"
Il ministero ha parlato di "orribile massacro perpetrato dalle forze di occupazione israeliane, che all'alba di oggi hanno bombardato l'abitazione della famiglia nel campo profughi di Shati, a ovest di Gaza City". L'attacco, ha aggiunto, rientra nei "tentativi in corso di minare l'apparato di sicurezza nella Striscia di Gaza, al fine di seminare il caos all'interno della società palestinese".
L'operazione giunge a meno di 24 ore dall'uccisione del direttore generale del servizio di sicurezza interna, il generale di brigata Naim Abu Nahal. Secondo il complesso medico Al-Shifa, un altro palestinese è rimasto ucciso in un attacco israeliano ad al-Karama, nella zona nord di Gaza City; nell'episodio si registrano anche dei feriti. Sempre secondo quanto riferito dall'ospedale Nasser, il fuoco israeliano ha causato il ferimento di tre persone a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza.
Amnesty International denuncia: "Israele blocca le nascite nella Striscia"
Amnesty International ha accusato Israele di aver imposto misure che ostacolano le nascite nella Striscia di Gaza, sollecitando la Corte penale internazionale (Cpi) a indagare su un possibile "atto di genocidio".
In un rapporto dedicato alle donne e alle ragazze di Gaza, l'organizzazione per i diritti umani afferma che alcune misure imposte da Israele hanno impedito alle donne palestinesi di concepire o di portare a termine la gravidanza. Amnesty ritiene che la reiterazione di tali misure, nonostante i loro effetti noti, susciti il "serio" timore che le autorità israeliane abbiano cercato di ostacolare le nascite, pur ammettendo di non poter "concludere in modo categorico" che tale fosse la loro intenzione.
La replica di Tel Aviv
Il Cogat – l'organismo israeliano responsabile degli affari civili nei territori palestinesi – ha accusato Amnesty di "farsi portavoce delle narrazioni menzognere di Hamas". Da parte sua, il ministero israeliano degli Affari Esteri ha definito il rapporto un "pamphlet politico mascherato da studio sui diritti umani (...), che muove contro Israele accuse scandalose che l'organizzazione stessa ammette di non poter comprovare".
Pubblicato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il rapporto si basa, tra l'altro, su 228 interviste condotte a distanza tra l'ottobre 2023 e l'ottobre 2026. L'organizzazione documenta casi di donne e ragazze uccise o ferite durante attacchi israeliani mentre cercavano di ricevere cure mediche o si trovavano all'interno di un reparto maternità.
Due soccorritori, ad esempio, hanno riferito ad Amnesty di due episodi avvenuti all'inizio del 2026, a poche centinaia di metri dalla "linea gialla" che delimita l'area sotto controllo israeliano nella Striscia di Gaza. In entrambi i casi, secondo le loro testimonianze, una donna in procinto di partorire e l'ambulanza inviata a prelevarla sono state fatte oggetto di spari.
L'Ong afferma inoltre di aver "raccolto prove" dell'utilizzo di ospedali "da parte di gruppi armati palestinesi" – in particolare per detenere ostaggi o "torturare palestinesi" – ma di non aver riscontrato alcun elemento a sostegno delle accuse israeliane secondo cui tali strutture verrebbero impiegate come centri di comando di Hamas.
Nel corso di un incontro con la stampa, precedente alla pubblicazione del rapporto, la segretaria generale di Amnesty, Agnes Callamard, ha sottolineato che "le azioni di Israele hanno impedito l'accesso ai trattamenti per la fertilità e contribuito a complicazioni durante la gravidanza, tra cui aborti spontanei e nati morti".
Secondo Amnesty, la carenza di materiale medico ha compromesso il monitoraggio delle gravidanze, l'assistenza ostetrica e postnatale, nonché la diagnosi di eventuali complicazioni; l'organizzazione precisa che la mancanza di anestetici e di farmaci necessari per trattare le emorragie durante il parto ha talvolta avuto conseguenze letali. Amnesty sottolinea inoltre che a Gaza non esiste più alcuna clinica che offra la fecondazione in vitro e che "migliaia di embrioni, spermatozoi e ovociti conservati sono andati distrutti".
Il Cogat ha dichiarato che, dall'inizio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025, a Gaza sono entrate oltre 27mila tonnellate di materiale medico e farmaci e che 35 ospedali sono operativi, tra cui "strutture specializzate nella salute delle donne e nei trattamenti per la fertilità". In un rapporto pubblicato nel dicembre 2024, Amnesty aveva già accusato Israele di commettere un genocidio contro i palestinesi di Gaza; un'accusa che Israele ha respinto.
La convenzione Onu
La signora Callamard ha esortato la Cpi (Corte Penale Internazionale) a includere "i crimini basati sul genere e le violazioni della salute riproduttiva" in un'indagine più ampia su "atti di genocidio commessi da funzionari israeliani a partire dall'ottobre 2023". Secondo l'articolo II della Convenzione Onu per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, le misure volte a ostacolare le nascite all'interno di un gruppo costituiscono un atto di genocidio se adottate con "l'intento di distruggere, in tutto o in parte", tale gruppo.
Dall'inizio della guerra a Gaza – scatenata in risposta all'attacco senza precedenti di Hamas in Israele il 7 ottobre 2023 – sono stati uccisi oltre 74mila palestinesi, tra cui più di 22mila donne e bambine, secondo i dati del ministero della Salute di Gaza, ritenuti attendibili dall'Onu.