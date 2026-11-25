AGI - Oggi l'Iowa sarà teatro del "grande botto": quattro tonnellate e mezzo di materiale esplosivo instabile e degradato saranno fatte brillare in un'operazione che ha sollevato timori riguardo a una possibile contaminazione da piombo nelle aree circostanti.
Il piano prevede la distruzione dell'intero arsenale nazionale di una sostanza nota come azoturo di piombo, utilizzata in passato come detonatore per innescare altri esplosivi all'interno di munizioni. Il materiale, tuttavia, si è degradato e ora rischia di esplodere spontaneamente.
L'operazione, prevista in un impianto di munizioni nello Stato dell'Iowa, nel Midwest, era inizialmente programmata per il 20 novembre, ma è stata rinviata su ordine dello stesso Donald Trump. Ora, però, l'intervento è stato nuovamente programmato.
"Gli esperti di tutto il Paese concordano sul fatto che una detonazione controllata e mitigata dell'azoturo di piombo sia di gran lunga preferibile a un'esplosione spontanea e incontrollata", ha dichiarato in conferenza stampa Adam Telle, segretario dell'Esercito ad interim.
L'orario dell'operazione e le condizioni meteo favorevoli
La distruzione dell'azoturo di piombo avverrà alle 9 ora locale (le 16 in Italia), poiché "le previsioni meteorologiche sono ideali per tutelare la salute e la sicurezza pubblica nella regione", ha spiegato Telle.
Lunedì Trump aveva ordinato di sospendere l'operazione, stabilendo che potesse procedere solo previa autorizzazione di una corte d'appello e con il consenso del nuovo governatore dell'Iowa, il democratico Rob Sand.
Ieri sera, la corte ha dato il via libera alla distruzione degli esplosivi, mentre Sand ha affermato che "l'amministrazione dovrebbe prendere questa decisione basandosi sulle informazioni fornite dagli esperti incaricati di gestire l'operazione già mesi fa".
Timori per l'esposizione al piombo
L'Esercito ha diffuso due mappe che indicano il potenziale rischio di esposizione a polveri tossiche di piombo, sia sulle superfici sia nell'aria, nelle zone che si estendono a sud-ovest del sito previsto per l'esplosione.
"Si consiglia di evitare l'area evidenziata o di rimanere al chiuso, tenendo porte e finestre serrate", si legge nelle mappe, che avvertono inoltre come "i bambini di età inferiore ai sei anni siano particolarmente vulnerabili all'esposizione al piombo".