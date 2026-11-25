AGI - Milioni di americani sanno che il banchetto del Ringraziamento prevede il tacchino e che in origine venne organizzato dai Padri Pellegrini nel 1621, ma pochi sanno che non fu la prima celebrazione di questo genere in Nord America.
Molto prima che gli europei mettessero piede nelle Americhe, i nativi cercavano di propiziare un buon raccolto attraverso danze e rituali, come la Green Corn Dance, la danza del mais verde, praticata dalla tribù dei Cherokee. Domani, quarto giovedì del mese di novembre, cade il Thanksgiving Day, una festa che per molti americani equivale al Natale, e a volte ha un valore sentimentale ancora più forte, perché radicato nella storia americana.
Chi celebrò il primo Ringraziamento prima del 1621?
La prima cerimonia religiosa di ringraziamento celebrata dagli europei in Nord America ebbe luogo ancora prima di quella a base di banchetto organizzata dai Padri Pellegrini: era il 27 maggio 1578, nell'isola di Terranova, al largo del Canada. Anche se, secondo alcuni storici, gli spagnoli avevano già celebrato funzioni religiose simili in Florida.
Per quanto riguarda le colonie britanniche del New England, alcuni studiosi ritengono che nel 1607 la colonia di Popham, nel Maine, organizzò una funzione di ringraziamento. Altri coloni misero in piedi cerimonie per ringraziare il fatto di essere arrivati sani e salvi a destinazione, e tutto questo ben prima della data fatidica del 1621.
Com'era il banchetto dei Padri Pellegrini?
I Padri Pellegrini, improntati a un puritanesimo che rifiutava le manifestazioni pubbliche di senso religioso, organizzarono un banchetto del Ringraziamento privo di carattere religioso, fatta eccezione per la preghiera di benedizione prima del pasto, un rito che in milioni di case verrà ripetuto anche domani. Per tre giorni mangiarono, giocarono e, dicono gli storici, bevvero alcolici.
Per più di 150 anni le celebrazioni si svolsero in modo sporadico e a livello locale. Erano in genere feste autunnali legate al raccolto.
Quando è diventata una festa nazionale degli Stati Uniti?
La svolta risale al 1789 quando Elias Boudinot, deputato del New Jersey alla Camera, propose di istituire una giornata di ringraziamento a Dio per aver dato al popolo americano l'opportunità di creare una Costituzione e difendere le libertà conquistate con il sacrificio di molti. Una commissione congiunta del Congresso approvò la proposta e la presentò al presidente George Washington che, il 3 ottobre, la firmò, annunciando che il popolo avrebbe dovuto osservare una "giornata pubblica di ringraziamento e preghiera" giovedì 26 novembre del 1789.
I tre presidenti che seguirono proclamarono altre giornate del Ringraziamento, scegliendo le date, mentre Thomas Jefferson non seguì la nuova tradizione, convinto che una giornata di preghiera fosse in contrasto con il principio di separazione tra Stato e Chiesa.
Solo anni dopo, nell'800, il Thanksgiving Day divenne una festa nazionale, grazie a Sarah Josepha Hale, direttrice di una rivista femminile, che a lungo pubblicò articoli sulle celebrazioni, ricette per il banchetto e scrisse lettere a governatori, senatori e presidenti. Il 3 ottobre 1863, sull'onda della vittoria dell'Unione nella battaglia di Gettysburg, il presidente Abramo Lincoln proclamò che il 26 novembre sarebbe stato celebrato un Ringraziamento nazionale, da ripetersi ogni anno il quarto giovedì di novembre. La festa era ufficialmente nata.
Perché Roosevelt provò a cambiare la data del Thanksgiving?
Solo due volte un presidente ha modificato la data della festa. Nel tentativo di concedere ai commercianti, duramente colpiti dalla Grande Depressione, qualche giorno in più di vendite prima di Natale, il presidente Franklin D. Roosevelt stabilì che nel 1939 e nel 1940 il Giorno del Ringraziamento si sarebbe celebrato il terzo giovedì di novembre. La decisione provocò proteste. Da allora non è stata più cambiata.