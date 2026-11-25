AGI - La Cina ha lanciato la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-24 verso la stazione spaziale Tiangong ("Palazzo Celeste"). La missione è decollata dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan a bordo di un razzo Chang Zheng 2F/G oggi alle 01:18 ora italiana.
La missione è la prima a portare un cittadino non cinese verso la stazione spaziale, il pakistano Muhammad Zeeshan Ali: comprende anche il comandante Tang Hongbo e l'ingegnere di volo Wu Yi e negli auspici di Pechino dovrebbe rafforzare i legami della Cina con Islamabad, in occasione del 75° anniversario della cooperazione spaziale tra i due Paesi.
Come si è svolto l'aggancio alla stazione spaziale Tiangong?
La navicella si è separata con successo dal razzo ed è entrata nella sua orbita prestabilita. Successivamente, gli astronauti sono entrati nella stazione spaziale cinese e hanno scattato foto di gruppo con altri tre astronauti della missione Shenzhou-23.
Il lancio ha segnato il primo volo congiunto con astronauti cinesi e stranieri nella storia del programma spaziale cinese con equipaggio. Secondo una dichiarazione ufficiale pakistana, il presidente pakistano Asif Ali Zardari e il presidente cinese Xi Jinping si sono scambiati lettere di congratulazioni, salutando l'inclusione dell'astronauta pakistano nella missione spaziale cinese come una pietra miliare nelle relazioni bilaterali.
L'emittente statale cinese CCTV ha riferito che Xi Jinping ha descritto la stazione spaziale cinese come una "nave per la pace, l'amicizia e la cooperazione", e ha sostenuto che la Cina è disposta a sostenere l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico con gli altri Paesi e ad approfondire la cooperazione.
Quali esperimenti condurrà l'equipaggio della Shenzhou-24?
Durante la permanenza nello spazio, l'equipaggio condurrà esperimenti e testerà tecnologie in campi come la medicina aerospaziale, la combustione e studierà gli effetti dello spazio sugli organismi viventi. Studierà inoltre come l'ambiente spaziale influisce sull'invecchiamento, con la speranza di sviluppare nuovi metodi per prevenire e curare le malattie vascolari legate all'età.
Muhammad Zeeshan Ali in particolare condurrà studi sulla fotosintesi nei batteri e sugli effetti delle radiazioni e della microgravità sui semi.
Quanto durerà la missione nello spazio?
L'ex pilota di caccia farà ritorno sulla Terra dopo una breve permanenza, insieme ad altri due astronauti cinesi che si trovano sulla stazione spaziale cinese da maggio. Tang Hongbo e Wu Yi trascorreranno, invece, sei mesi sulla stazione spaziale Tiangong insieme a Zhu Yangzhu, membro dell'equipaggio della missione Shenzhou-23, lanciata nel maggio di quest'anno.