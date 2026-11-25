AGI - Due uomini sono stati incriminati in relazione a un'effrazione avvenuta nella residenza di campagna del principe William e di Kate. La polizia è intervenuta lunedì, poco prima delle 18, ad Anmer Hall - situata all'interno della tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk - in seguito alla segnalazione di attività sospette. Stando a quanto riferisce il 'Daily Mail', gli agenti hanno arrestato i due individui nelle vicinanze.
Mirgen Doku, 34 anni, residente a South Kensington (Londra ovest), e Arilen Ndoci, 32 anni, senza fissa dimora, sono accusati di violazione di domicilio a scopo di furto e di intrusione in un sito protetto. I due, entrambi cittadini albanesi, si trovano attualmente in custodia cautelare e compariranno questa mattina davanti al tribunale di Norwich (Magistrates' Court). Al momento dell'intrusione, il principe William, la principessa Catherine e i loro figli - George, Charlotte e Louis - si trovavano nella loro residenza principale, a Windsor.
Il dono di Elisabetta
La dimora nel Norfolk, dotata di dieci camere da letto, fu un dono di nozze offerto al principe e alla principessa del Galles dalla defunta regina Elisabetta II. Secondo quanto emerso, uno degli uomini sarebbe un migrante irregolare che in passato aveva presentato domanda di asilo. Sembra che i presunti autori del furto non fossero a conoscenza del fatto che l'abitazione, situata all'interno della tenuta di Sandringham, appartenesse alla coppia reale. Le forze dell'ordine stanno indagando sul passato dei due uomini per verificare se vi fossero altri moventi dietro l'accaduto.
La polizia del Norfolk ha reso noto che, per le operazioni di ricerca nell'area, sono state impiegate risorse specializzate, tra cui unità cinofile, droni ed elicotteri del National Police Air Service. Si ritiene che, al momento dei fatti, il re si trovasse in una residenza all'interno della stessa tenuta, a circa cinque chilometri di distanza, mentre il principe Andrea si trovava presso la sua proprietà, Marsh Farm, situata sul versante opposto di Sandringham.
Cos'è Anmer Hall
Anmer Hall, considerata il rifugio preferito dai principi di Galles, viene regolarmente utilizzata per trascorrere fine settimana e periodi di vacanza; secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata per Kate un vero e proprio "santuario" durante il suo percorso di cura contro il cancro. E' proprio nella residenza del Norfolk che la principessa ha registrato il toccante video in cui ha annunciato la conclusione del suo ciclo di chemioterapia.
Kensington Palace non rilascia commenti in merito alla sicurezza, ma ha confermato che, al momento dell'accaduto, nessun membro della famiglia reale era presente nella proprietà. Gli abitanti della zona hanno riferito di un'imponente presenza delle forze dell'ordine attorno alla residenza nella serata di lunedì.
L'elicottero della polizia è decollato dalla sua base nel Nottinghamshire poco dopo le 18 ed è rimasto in zona fino alle 20:45 circa. Un elicottero della polizia ha effettuato ulteriori ricerche nell'area, a seguito del timore che un terzo scassinatore potesse essere fuggito dalla tenuta.
Anmer Hall fu costruita nel 1802 e acquistata dalla regina Vittoria nel 1862. In passato, la residenza è stata affittata a imprenditori, funzionari pubblici e membri della famiglia reale britannica. William e Kate vi hanno soggiornato periodicamente a partire dal 2014, anno in cui sono stati completati i lavori di ristrutturazione costati 1,5 milioni di sterline; tuttavia, le loro visite sono diventate meno frequenti dopo la scomparsa della regina Elisabetta e da quando hanno stabilito la loro residenza principale presso l'Adelaide Cottage, situato all'interno del parco del castello di Windsor, e poi al Royal Lodge.