AGI - L'Italia è sulla strada per uscire dalla procedura per deficit eccessivo già nel 2026, con la possibilità che Bruxelles ne sancisca formalmente la chiusura nella primavera del 2027. È quanto emerge dal pacchetto d'autunno del Semestre europeo, con la Commissione che promuove il Documento programmatico di bilancio italiano per il 2027, giudicandolo conforme alle raccomandazioni del Consiglio.
"Attualmente si prevede che l'Italia correggerà il suo disavanzo eccessivo nel 2026. È una buona notizia", ha affermato il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, presentando il pacchetto in plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo.
Deficit sotto il 3% del Pil, possibile chiusura della procedura nel 2027
L'Italia figura inoltre tra i sei Stati membri, insieme ad Austria, Belgio, Francia, Polonia e Slovacchia, considerati in linea con le raccomandazioni fiscali europee. Secondo le previsioni dell'esecutivo comunitario, il deficit italiano dovrebbe scendere sotto la soglia del 3% del Pil nel 2026 e rimanervi anche nel 2027 e nel 2028. In questo quadro, la Commissione ritiene che potra' valutare l'abrogazione della procedura per deficit eccessivo nella primavera del prossimo anno, subordinando comunque la decisione finale alla conferma dei dati di consuntivo e delle previsioni economiche di primavera.
Dombrovskis: "Un segnale positivo per i mercati e gli investitori"
Per Dombrovskis, il percorso di rientro dei conti pubblici rappresenta anche un importante segnale di fiducia per gli investitori. "E' indubbiamente un fatto positivo, anche come segnale rivolto ai mercati e agli investitori: indica che l'Italia sta seguendo la giusta traiettoria sul piano fiscale", ha dichiarato all'AGI. Il commissario ha tuttavia ricordato che il contesto resta caratterizzato da elevata incertezza e da tassi d'interesse ancora elevati.
"L'Italia è destinata a diventare lo Stato membro dell'Ue con il rapporto debito/Pil piu' elevato. E' quindi un segnale importante che sia in linea con la propria traiettoria di bilancio", ha aggiunto.
L'allarme di Bruxelles sui costi delle misure energetiche
Bruxelles richiama pero' l'attenzione anche su alcuni fattori di rischio per i conti pubblici. Nelle raccomandazioni rivolte all'Italia, la Commissione avverte che un'eventuale proroga delle misure di sostegno ai costi energetici introdotte nel 2026 potrebbe incidere negativamente sull'andamento del deficit nel 2027.
Dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente nel febbraio 2026, l'Italia ha infatti adottato una serie di interventi per contenere l'impatto dei rincari energetici su famiglie e imprese. Tra questi figurano la riduzione generalizzata delle accise sui carburanti, rimasta in vigore fino al 7 novembre 2026, e crediti d'imposta mirati per le imprese dei settori del trasporto su strada, della pesca e dell'agricoltura, destinati a compensare parte dei maggiori costi per carburanti e fertilizzanti sostenuti tra marzo e ottobre 2026.
Il rischio di un aumento della spesa e del deficit nel 2027
Secondo le stime della Commissione, il costo di queste misure equivale allo 0,1% del Pil nel 2026. Bruxelles sottolinea tuttavia che un loro eventuale prolungamento oltre la scadenza prevista "comporterebbe un incremento della spesa netta e del deficit delle amministrazioni pubbliche per il 2027", salvo che tali costi vengano compensati attraverso altri interventi di bilancio.
Nel rapporto sul meccanismo di allerta macroeconomica, la Commissione conferma infine la necessita' di una revisione approfondita per l'Italia, già individuata lo scorso anno tra i Paesi che presentano squilibri macroeconomici e vulnerabilità da monitorare.