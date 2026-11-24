AGI - Gli Stati Uniti si stanno preparando ad aumentare i dazi alla Cina e altre decine di Paesi, tra cui quelli dell'Unione Europea, che secondo l'amministrazione Trump stanno danneggiando le aziende americane. Lo ha riportato il Wall Street Journal. Il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, dovrebbe rendere noti già questa settimana i risultati di un'indagine tariffaria durata mesi sui sussidi industriali di Cina, Unione Europea e altri 14 Paesi, hanno affermato le fonti.
L'annuncio dell'ufficio di Greer significherà probabilmente dazi più elevati per decine di paesi, tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud e i 27 stati membri dell'Unione europea. Le nuove tariffe copriranno la maggior parte dei prodotti esportati, "anche se probabilmente escluderanno alcuni beni industriali come acciaio, alluminio e automobili" il cui regime di tariffe doganali ricade "sotto un'autorità di sicurezza nazionale separata".
Il dubbio sulle aliquote
Quali saranno le nuove aliquote non è ancora chiaro, ha sottolineato il Wsj, ma l'amministrazione ha più volte detto di voler imporre dazi simili a quelli che Trump aveva introdotto nel 2025, prima che la Corte Suprema annullasse il primo pacchetto di tariffe doganali nel febbraio 2026. Secondo fonti a conoscenza dei piani, i Paesi che hanno raggiunto accordi commerciali con l'amministrazione Trump - come Giappone, Unione Europea e altri - probabilmente vedranno il loro livello complessivo di dazi riflettere gli accordi sottoscritti prima della decisione della Corte Suprema.
Questo significa che Unione Europea, Giappone e Corea del Sud dovrebbero affrontare dazi del 15% o inferiori, mentre altri Paesi, come Vietnam e India, potrebbero essere soggetti a dazi più elevati sulla base degli accordi conclusi con Trump.
Secondo le fonti sentite dal quotidiano, alla Cina verranno probabilmente applicati dazi più alti rispetto a molti degli altri Paesi, poichè i funzionari di Trump hanno sostenuto che i suoi sussidi siano particolarmente estesi e destabilizzanti per l'economia globale.
L'amministrazione potrebbe anche includere disposizioni che le consentano di aumentare ulteriormente i dazi qualora la sovrapproduzione industriale di questi Paesi peggiorasse o qualora essi non apportassero cambiamenti alle proprie politiche nel corso di future negoziazioni con gli Stati Uniti. I nuovi dazi saranno probabilmente aggiunti a quelli decisi luglio per penalizzare i Paesi che non impediscono il commercio di beni prodotti mediante lavoro forzato: tra il 10% e il 12,5%.