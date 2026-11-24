AGI - La Spagna vieta l'uso di aromi e sapori diversi da quello del tabacco nelle sigarette elettroniche e nei dispositivi per lo svapo.
L'intervento avrebbe dovuto affiancarsi a una riforma della legge antifumo del 2005 che avrebbe equiparato i dispositivi per lo svapo ai prodotti del tabacco tradizionali, ampliando al contempo le aree in cui è vietato fumare o svapare, ma la riforma è decaduta in seguito alla convocazione di elezioni anticipate.
L'obiettivo della normativa
Sebbene il testo definitivo non sia ancora disponibile, il Ministero della Salute ha ribadito più volte che l'obiettivo è regolamentare le sigarette elettroniche prive di nicotina, stabilendo requisiti per l'etichettatura e fornendo maggiori informazioni su utilizzo, conservazione, controindicazioni e altri aspetti correlati.
Perché vengono vietati gli aromi
Il Ministero ha spiegato che lo scopo è limitare l'impiego di aromi che potrebbero risultare attraenti per gli utilizzatori, accogliendo così una richiesta delle organizzazioni antifumo che sostengono che tali prodotti non solo siano dannosi di per sé, ma rappresentino anche una porta d'accesso al consumo di tabacco per i più giovani.