AGI - Dal 2 al 4 dicembre, all'Auditorium della Conciliazione a Roma, la 20esima edizione del World Summit of Nobel Laureates for Peace intitolata 'AI Journey for Peace - Algorethics, Agency, Futures' vedrà riuniti oltre 20 Premi Nobel per la Pace e per la scienza e altrettante personalità di primo piano tra pionieri dell'IA. Scienziati, filosofi, teologi, decisori politici, artisti e rappresentanti della società civile insieme ai giovani, per un confronto su intelligenza artificiale, responsabilità umana e pace.
I protagonisti del Summit
Tra i protagonisti annunciati figurano José Ramos-Horta, Óscar Arias, Shirin Ebadi, Kailash Satyarthi, Giorgio Parisi, Tim Berners-Lee, Stuart Russell e Kate Crawford.
Il Summit mette in dialogo la visione umanitaria di chi si batte per la pace e i diritti con la ricerca scientifica e tecnologica, nella prospettiva di un nuovo umanesimo che mantenga la persona al centro dell'innovazione. Il filo conduttore è l'agency: la capacità umana di scegliere, assumersi responsabilità e conservare autonomia di giudizio anche di fronte a sistemi sempre più avanzati.
La sfida dell'intelligenza artificiale
"L'intelligenza artificiale apre possibilità straordinarie, ma non sarà la tecnologia, da sola, a decidere quale futuro costruiremo. È una responsabilità che appartiene a tutti noi. Con questo Summit vogliamo andare oltre la riflessione e contribuire a trasformare idee e conoscenze in proposte capaci di orientare il progresso verso la pace e lo sviluppo umano", dichiara Ekaterina Zagladina, presidente del World Summit of Nobel Peace Laureates.
Il programma alterna sessioni plenarie, sette Thematic Tracks di approfondimento e le Sparkling Discussions, incontri di lavoro su invito finalizzati a elaborare appelli all'Azione. L'ingresso al Summit è libero e gratuito.
Il programma delle tre giornate
Il 2 dicembre si apre con la cerimonia inaugurale con i Premi Nobel e gli altri protagonisti dell'evento e comprende la consegna del Peace Summit Award.
Opening & Frames: la giornata prosegue in un confronto sui temi della pace e dell'intelligenza artificiale, della creatività umana, della trasparenza e dello Stato di diritto.
Il 3 dicembre, Dialogues & Bridges, la discussione riguarda governance globale e sicurezza, lavoro e giustizia economica, partecipazione democratica ed equità tra le generazioni.
Il 4 dicembre, nella giornata di chiusura del Summit, Legacy & Launch, il dialogo affronta il discernimento umano, la fiducia e l'informazione come bene comune, la cura e l'IA nella sanità, l'educazione e lo sviluppo umano integrale.
Alla cerimonia conclusiva sarà presentata la Dichiarazione finale dei Premi Nobel e quella dei giovani.
Partner e sponsor
Luiss, Leading by Examples. Ad affiancare i lavori all'Auditorium della Conciliazione, alla Luiss si svolge il programma di Peace Empowerment dedicato ai giovani, che prende il via il primo dicembre con workshop e incontri con i Nobel. L'evento vede anche la collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.