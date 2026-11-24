AGI - Il rientro trionfale di Jensen Huang alla guida di Nvidia, accolto da Wall Street con un rialzo record del 31%, non chiude il caso che ha investito il produttore di semiconduttori statunitense. Dall'inchiesta interna aperta dalla società a quella penale avviata dal governo degli Stati Uniti, le indagini sono aperte su più fronti.
E il dirigente sessantatreenne ha ancora molto da spiegare sui suoi rapporti con Pechino e sulla sua relazione con Alice Huang, sospetta spia cinese ed ex dirigente della compagnia singaporiana Megaspeed, accusata di aver acquistato chip per l'IA di ultima generazione da Nvidia per poi dirottarli in Cina. E molto da spiegare lo ha anche Howard Lutnick, il segretario al Commercio che si era rifiutato di inserire Megaspeed nella lista nera delle compagnie bandite dall'acquisto dei prodotti Nvidia più avanzati nonostante i ripetuti allarmi delle agenzie di intelligence.
La testimonianza di fronte al Congresso
Entrambi testimonieranno nei prossimi giorni di fronte al Congresso: Huang a porte chiuse davanti a tre Commissioni della Camera il 1 dicembre e il 3 dicembre in Senato, in un'udienza pubblica che verrà trasmessa in streaming; Lutnick il 10 dicembre di fronte alla Commissione Bancaria del Senato. Sia il Ceo che il segretario dovranno chiarire se le loro azioni abbiano mai messo a repentaglio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Un interrogativo che non si pongono solo i democratici, anzi. A fustigare in pubblico Lutnick per la sua curiosa dimenticanza era stato il segretario al Tesoro, Scott Bessent, che si era inoltre dichiarato contrario a un ritorno di Huang al vertice di quella che al momento è forse l'azienda più strategica degli Stati Uniti.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva minimizzato il dissidio interno alla sua amministrazione parlando di "due visioni diverse della Cina". Quale delle due gli sia più consona è stato chiarito ieri dal presidente stesso, quando ha affermato di essere intervenuto personalmente nella riunione del cda di Nvidia che, domenica, ha deciso all'unanimità di nominare nuovamente Ceo il manager taiwanese.
"Ho commesso errori molto gravi. Ho avito 4 relazioni"
Quest'ultimo, da parte sua, avrebbe confessato al board di aver avuto "almeno" altre due relazioni extraconiugali oltre alle due già note, quella con Alice Huang e quella con la vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia, Kimberly Powell.
"Mi dispiace molto per avervi fatto passare tutto questo. Ho commesso degli errori molto gravi", ha detto Huang nel primo incontro con i dipendenti, trasmesso ieri dai canali social di Nvidia. "Grazie a tutti per questa seconda possibilità. Saro' un Ceo migliore", ha aggiunto Huang, accolto dagli applausi scroscianti del personale, nonchè da un balzo in Borsa che ha fatto recuperare all'azienda quasi mille miliardi di dollari di capitalizzazione in una sola seduta.
Perché Trump si è speso per il reintegro
E tra gli investitori che hanno beneficiato della straordinaria impennata c'è lo stesso Trump, che a fine settembre deteneva 370 mila azioni Nvidia e, secondo il Telegraph, potrebbe aver guadagnato fino a 15 milioni di dollari dal rialzo.
Se il presidente si è speso tanto per il reintegro di Huang non è pero' solo per il proprio personale tornaconto, per quanto non sia certo indifferente a tale aspetto. Trump ha espresso in modo esplicito il suo timore che, se non fosse tornato alla testa della compagnia che aveva fondato nel 1993, Huang sarebbe andato a lavorare per la Cina, fornendole un vantaggio competitivo insormontabile nella corsa per arrivare per primi alla 'Super Intelligenza', ovvero uno stadio di sviluppo dell'Intelligenza Artificiale superiore sotto ogni aspetto all'intelligenza umana.
Un interventismo statale in economia che ha fatto drizzare i capelli a politici di ogni schieramento, governi alleati e quotidiani finanziari ma sembra rispondere a una logica molto precisa. La chiave di lettura offerta da molti commentatori, a partire dal Wall Street Journal, è che Trump intenda tenere testa a Pechino mutuandone l'approccio dirigista, in particolare quando si tratta di aziende cruciali per la sicurezza nazionale.
Quanto a Megaspeed, per la quale lavorava anche il marito di Alice Huang, Lutnick si è deciso a inserirla solo ieri nella lista nera, a buoi ampiamente fuggiti dalla stalla. La Commissione Bancaria del Senato non è certo un interlocutore ostile, piena com'è di repubblicani allineati con Trump e al movimento 'Magà. Ma resta probabile che qualcuno porrà al segretario al Commercio la domanda che si è posto anche Bessent: come è possibile che non abbia ritenuto curioso che un Paese piccolo come Singapore avesse finito per contare, da solo, per un quinto del fatturato di un'azienda grande come Nvidia.