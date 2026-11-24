AGI - A sei anni dalla morte di Diego Armando Maradona, cresce l'attesa per il verdetto di un processo cruciale fissato per il 22 dicembre che stabilirà se sei operatori sanitari siano responsabili del decesso dell'icona del calcio argentino.
L'11 novembre 2020, Maradona fu trasferito in ambulanza in un'abitazione privata in un quartiere esclusivo di Tigre, alla periferia di Buenos Aires, per ricevere cure mediche. Quattordici giorni dopo, è deceduto.
Il suo corpo fu rinvenuto il 25 novembre, intorno a mezzogiorno, dopo dodici ore trascorse senza alcun monitoraggio medico, malgrado, nei giorni precedenti, le sue condizioni di salute fossero visibilmente peggiorate: mangiava a stento e non riusciva quasi ad alzarsi dal letto. Inoltre, presentava un evidente gonfiore, un dettaglio segnalato all'èquipe medica dai familiari e dai collaboratori che lo avevano assistito.
Il processo
Le persone incaricate della sua salute fisica e mentale in quel periodo sono finite sotto processo per la seconda volta, a partire dall'aprile 2026. Il primo procedimento è stato annullato dopo la scoperta che uno dei magistrati, Julieta Makintach, aveva partecipato alla realizzazione di un documentario non autorizzato proprio mentre era in corso il processo; una rivelazione che ha scatenato un grave scandalo.
"Dopo quello che abbiamo vissuto durante il primo processo, ero preoccupata; tuttavia, questo procedimento ha rispettato gli standard necessari. Ora spero che anche il verdetto sia all'altezza: che la sentenza finale mi permetta finalmente di elaborare il lutto come si deve", ha dichiarato Jana Maradona, una delle figlie del campione, alla vigilia del sesto anniversario della morte del padre. Nel corso di questo processo, gli imputati hanno visto sfilare oltre 70 testimoni, hanno ascoltato le proprie voci riprodotte da numerose registrazioni audio acquisite come prove e hanno avuto l'opportunità di esporre la propria versione dei fatti, in alcuni casi più di una volta.
Il ruolo di Luque
Il neurochirurgo Leopoldo Luque ha negato per ben tredici volte di essere stato il responsabile della salute di Maradona o che il fuoriclasse soffrisse di una patologia cardiaca cronica. Secondo l'accusa, tuttavia, una "mole schiacciante di prove" conferma che egli fosse, di fatto, il medico curante principale di Maradona, nonostante nei suoi ultimi giorni di vita lo abbia visitato raramente, di fatto dissociandosi dal suo percorso terapeutico. E' emerso inoltre che egli abbia agito in collusione con gli avvocati e gli assistenti che gestivano la vita di 'El Pibe de oro'; soggetti per i quali, a seguito del processo, sono state richieste ulteriori indagini.
Gli altri imputati
Nel corso del dibattimento è emerso che l'organizzazione dell'assistenza era "carente e sconsiderata", caratterizzata da una "totale disorganizzazione" e da una completa assenza di coordinamento tra le due figure responsabili. Da un lato, Luque fungeva da medico personale di Maradona; dall'altro, Nancy Forlini ricopriva il ruolo di coordinatrice dell'assistenza domiciliare per conto della società Swiss Medical.
L'accusa più grave mossa contro Forlini riguarda il fatto che avrebbe vietato al personale infermieristico minacciando il licenziamento di comunicare con i medici personali della stella argentina. La pubblica accusa ha chiesto la pena massima sia per Luque che per Forlini: rispettivamente dodici e dieci anni di reclusione, oltre all'interdizione decennale dall'esercizio della professione medica. Entrambi sono accusati di "omicidio semplice con dolo eventuale", una qualificazione giuridica che presuppone la consapevolezza, da parte degli imputati, che le proprie azioni od omissioni potessero condurre a un esito tragico; cio' nonostante, essi hanno comunque proseguito nel loro operato.
La psichiatra Agustina Cosachov deve rispondere della medesima accusa, sebbene non siano emersi elementi che suggeriscano una volontà deliberata di trascurare il paziente; al contrario, le perizie hanno indicato che il trattamento psicofarmacologico somministrato era appropriato.
E' stato tuttavia accertato che Cosachov tento' di aggirare il divieto imposto da Forlini, chiedendo agli infermieri aggiornamenti sulle condizioni del paziente; una richiesta che il personale rifiuto' di soddisfare per timore di essere licenziato. Nei suoi confronti, l'accusa ha chiesto una condanna a otto anni di reclusione e l'interdizione decennale dalla professione.
Le accuse allo psicologo
Le accuse contro lo psicologo Carlos Di'az entrato a far parte dell'èquipe che seguiva Maradona un mese prima della sua morte hanno provocato una frattura tra le figlie del calciatore. Il verdetto nel suo caso è molto atteso, data la mancanza di un orientamento univoco. Mentre il team legale di una delle parti civili lo ha accusato di omicidio con dolo eventuale, la pubblica accusa e tre dei figli di Maradona hanno chiesto una condanna per omicidio colposo, sollecitando una pena di cinque anni di reclusione e l'interdizione decennale dall'esercizio della professione.
Secondo la loro tesi, lo psicologo avrebbe isolato il paziente durante i suoi ultimi giorni di vita, chiedendo ai familiari di astenersi dal fargli visita - un fatto emerso e accertato nel corso del processo. Le sorelle della stella del calcio, insieme a un'altra delle sue figlie, ne hanno invece chiesto l'assoluzione, sostenendo che, in qualità di psicologo, non avrebbe potuto fare nulla per evitare il decesso.
Per l'infermiere Ricardo Almiro'n e il coordinatore infermieristico Mariano Perroni, l'accusa ha chiesto una condanna a quattro anni di reclusione e l'interdizione decennale dalla professione, sempre per l'accusa di omicidio colposo. I due sono accusati di non aver effettuato un controllo la mattina del decesso e di non aver sostituito un infermiere che non era stato in grado di rilevare i parametri vitali di Maradona. Infine, il medico consulente Pedro Di Spagna è stato assolto il 22 ottobre, dopo che nessuna delle parti ha mantenuto le accuse nei suoi confronti. Il verdetto per gli altri imputati sarà reso noto il 22 dicembre.