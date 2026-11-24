AGI - L'Ucraina insiste nel rivendicare come "legittimi" gli attacchi del fine settimana contro due navi russe nelle acque della Libia orientale, ma l'Italia che ribadisce le sue preoccupazioni per il rischio di un allargamento del conflitto al Mediterraneo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto un colloquio con l'omologo ucraino, Andrii Sybiha, e ha espresso la "preoccupazione per azioni militari nel Mediterraneo".
Tajani ha chiesto a Kiev il rispetto della sovranità della Libia
Il titolare della Farnesina "ha sottolineato quanto sia cruciale per l'Italia continuare a lavorare affinché il conflitto con la Russia non si estenda anche al Mediterraneo", si legge nella nota del dicastero. Tajani, riporta il comunicato, ha anche chiesto a Kiev "il rispetto della sovranità della Libia". Già ieri, nel corso di una visita in Azerbaigian, Tajani aveva esortato l'Ucraina a evitare di estendere le operazioni belliche al Mediterraneo. "Stiamo lavorando per la pace e chiediamo che la guerra non venga esportata nel Mar Mediterraneo, a pochi chilometri dalle coste italiane, poiché questo rappresenterebbe un pericolo per l'intero Mediterraneo occidentale", ha dichiarato Tajani a Baku. Il ministro ha poi rivolto un appello alla Russia affinché "eviti che il conflitto si sposti nel Mediterraneo, affinché non si accenda un altro focolaio di guerra in quest'area del mondo".
La preoccupazione dell'Onu
Oltre all'Italia, anche la missione delle Nazioni Unite in Libia ha espresso preoccupazione per l'accaduto, chiedendo l'avvio di "un'indagine immediata, indipendente e trasparente".
Sul colloquio con Tajani, Sybiha si è limitato a confermare che è stata discussa "l'importanza della libertà di navigazione e delle sfide alla sicurezza nel Mediterraneo e nel Mar Nero".
E su Telegram ha, comunque, rilanciato la posizione già espressa dal presidente Volodymyr Zelensky: "Le unità navali russe e le navi da carico che trasportano equipaggiamento militare costituiscono bersagli legittimi; il diritto dell'Ucraina alla legittima difesa è sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite", ha scritto Sybiha, denunciando che è la Russia a mettere a rischio Paesi terzi, utilizzandone le infrastrutture civili per scopi militari. Gli attacchi del fine settimana con droni navali, che hanno affondato la corvetta 'Merkury' ormeggiata nel porto di Bengasi e colpito la nave cargo 'Angara' nelle acque limitrofe, sono stati definiti da Zelensky "un'operazione esemplare, in risposta alla guerra mossa dalla Russia".
Segnata da una forte instabilità sin dalla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia è da anni divisa tra un governo di unità nazionale, riconosciuto dall'Onu e con sede a Tripoli, nell'ovest, e un'amministrazione rivale nell'est del Paese, a Bengasi, sostenuta dal generale Khalifa Haftar, con stretti legami con Mosca. Bengasi sostiene che vi siano indizi secondo cui, i droni navali ucraini sarebbero stati lanciati dalla Libia occidentale e ha chiesto alle Nazioni Unite di indagare sulle accuse riguardanti la presunta presenza di esperti militari ucraini nell'area; un'accusa smentita da Kiev ma contenuta anche in diverse inchieste giornalistiche. Intanto, né il Cremlino, né il ministero della Difesa russo hanno ancora rilasciato commenti pubblici in merito agli attacchi.
Tripoli ha smentito accordi su Kiev
Tripoli, dal canto suo, ha assicurato che non intende essere coinvolta nel conflitto tra Russia e Ucraina e ha smentito l'esistenza di un qualsiasi "accordo" con Kiev sui raid nell'Est. La presa di distanza arriva in un contesto segnato da speculazioni su un possibile coinvolgimento nelle operazioni ucraine del governo di unita' nazionale e del suo maggiore sponsor internazionale, la Turchia di Erdogan, interessati a limitare il potere di Haftar in Libia.