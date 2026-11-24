AGI - Almeno tre palestinesi sono morti, e altri cinque sono rimasti feriti, in un attacco condotto all'alba del 24 novembre con un drone israeliano sulla Striscia di Gaza. L'attacco è avvenuto nelle vicinanze di un posto di polizia a Khan Yunis, nel sud della Striscia. A riferirlo sono i funzionari sanitari dell'ospedale Nasser, dove sono stati trasportati i corpi. In precedenza, almeno altri sei abitanti di Gaza erano stati uccisi dal fuoco israeliano.
Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza, altri sei morti
Secondo l'ospedale Al-Shifa, due di loro sono deceduti in un attacco notturno compiuto da un drone contro una tenda utilizzata come internet point a Jabalia, nel nord di Gaza. Altri tre palestinesi sono stati uccisi in un attacco contro un veicolo a Gaza City; l'episodio è stato confermato dai funzionari sanitari. I corpi di due delle vittime rinvenuti carbonizzati sono stati trasportati all'ospedale Al-Shifa di Gaza City, dove è deceduto anche un terzo palestinese, come riferito successivamente dall'ospedale, secondo cui altre sei persone sono rimaste ferite.
Ucciso un membro dell'Unrwa in un attacco aereo israeliano
Inoltre, un attacco aereo israeliano avvenuto il 23 novembre ha ucciso un membro dello staff dell'agenzia Onu per i profughi palestinesi (Unrwa) mentre era al lavoro presso un pozzo d'acqua a Jabalia (nel nord). Secondo quanto reso noto dall'agenzia, altri tre dipendenti dell'Unrwa sono rimasti feriti nello stesso episodio. Nonostante una tregua in vigore da oltre un anno, dall'ottobre 2025 almeno 1.685 persone sono state uccise e oltre 6.000 ferite negli attacchi israeliani contro Gaza, secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute della Striscia di Gaza.
Arrestati due militanti di Hamas in Cisgiordania
Nella notte, poi, due militanti di Hamas ricercati sono stati arrestati dalla polizia israeliana durante un raid in Cisgiordania settentrionale, come riferito dalla polizia israeliana. Agenti di frontiera in borghese sono giunti clandestinamente in un edificio nella città di Salem, seguendo le informazioni fornite dallo Shin Bet sulla posizione degli uomini ricercati.
Secondo lo Shin Bet, gli uomini sono sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche e di promuovere "attività militari" per Hamas. La polizia afferma che gli agenti hanno fatto irruzione nell'edificio e hanno catturato rapidamente i due sospetti, "senza incidenti insoliti".