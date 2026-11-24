AGI - Non sono stati invitati a Sandringham per Natale, ma il Duca e la Duchessa del Sussex possono comunque godersi una cena in una dimora storica del Regno Unito. O meglio: negli alloggi che un tempo erano destinati alla servitu'.
La cena ad Aynhoe Park tra gli ex alloggi della servitù
Secondo il 'Daily mail', nei giorni scorsi Harry e Meghan hanno cenato al 'Loggia' di Aynhoe Park, a nord di Oxford. Il ristorante si trova in quelli che un tempo erano gli alloggi della servitu' di una residenza di campagna del XVII secolo, luogo in cui il rocker Noel Gallagher ha festeggiato il suo 50mo compleanno con una festa scatenata e dove Jade Jagger ha celebrato il suo matrimonio.
Pizza al tavolo e guardie del corpo: la serata nelle Cotswolds
I Sussex hanno mangiato una pizza, mentre le loro guardie del corpo sedevano a un tavolo vicino. "Chiacchieravano e ridevano semplicemente", racconta Paris Alexandra, insegnante di yoga ondatrice del 'Brooklyn wellness club', presente nel locale. "Nessuno li ha disturbati in alcun modo. Ci siamo scambiati dei sorrisi. E' stato surreale". Harry e Meghan vivono nelle Cotswolds, all'interno della tenuta di un facoltoso amico, insieme ai loro figli: il principe Archie, di sette anni, e la principessa Lilibet, di cinque