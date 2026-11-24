AGI - Due uomini sono stati arrestati dalla polizia britannica per il furto avvenuto lunedì scorso nella tenuta di campagna dei principi William e Kate. A riferirlo è la polizia, dopo che la notizia era stata rivelata in esclusiva dal Sun. Le accuse nei confronti dei due sospettati sono di violazione di domicilio e furto con scasso, l'indagine era stata avviata dopo "attività sospette" ad Anmer Hall, nel Norfolk.
William, Kate e i figli erano al sicuro
La residenza con dieci camere da letto, situata nella tenuta reale di Sandringham, fu un regalo di nozze della defunta regina Elisabetta II. Kate, William, George, Charlotte e Louis erano tutti sani e salvi al Forest Lodge di Windsor. Ma utilizzano regolarmente la tenuta di campagna durante le vacanze scolastiche e i weekend fuori porta.
Kate e la sua esperienza con il cancro: "Ti cambia"
Nei giorni scorsi era stato pubblicato un video in cui la principessa del Galles parlava del cancro. "Il cancro ti cambia", ha detto nel documentario intitolato "Heal" (Guarire), che sarà trasmesso il 29 dicembre dalla BBC. "Cambia il tuo corpo, ti cambia fisicamente, ma c'è un aspetto molto, molto più profondo in ciò che una diagnosi di cancro cambia dentro di te", è ciò che Kate dice nelle prime immagini del documentario, che raccoglie i suoi pensieri più intimi sulla malattia e la guarigione, definita "un viaggio".