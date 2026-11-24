AGI - Le autorità iraniane hanno eseguito la condanna a 74 frustate comminata alla cantante Parastoo Ahmadi e a quattro membri del suo gruppo musicale, diventati noti per aver trasmesso online un concerto in cui l'artista appariva senza velo, verso la fine del 2024.
Ahmadi, Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia e Mohsen Lashkari hanno ricevuto le 74 frustate presso l'ufficio del procuratore nella città di Qom, nel centro del Paese, come riferito dall'agenzia di stampa Isna, che ha citato il legale del gruppo, Mostafa Nili.
Lo scorso giugno, la cantante era stata condannata a 74 frustate, al divieto di espatrio per due anni e all'interdizione da qualsiasi attività artistica per lo stesso periodo, a causa di un concerto trasmesso online due anni fa, durante il quale si era esibita senza indossare il velo.
Il concerto su YouTube
L'11 dicembre 2024, la giovane artista aveva pubblicato su YouTube un video di 27 minuti, intitolato "concerto ipotetico", girato all'interno di un antico caravanserraglio. Nel filmato, la cantante appare con un lungo abito nero, le spalle e il capo scoperti, mentre interpreta alcuni brani accompagnata da quattro musicisti. Con questa esibizione, Ahmadi ha sfidato il divieto per le donne di cantare in pubblico e non coprirsi il capo con l'hijab.
La Repubblica islamica dell'Iran non consente alle donne di registrare album; le loro esibizioni dal vivo sono permesse esclusivamente davanti a un pubblico composto da sole donne, senza la presenza di telecamere o macchine fotografiche. Nel giro di 24 ore, le autorità giudiziarie iraniane annunciarono l'apertura di un procedimento contro la cantante e i suoi musicisti, accusandoli di aver tenuto il concerto "senza autorizzazione" e di non aver rispettato le "norme legali e religiose".
Le precedenti violenze attorno all'uso del velo
In precedenza, Ahmadi era già finita nel mirino della giustizia per aver pubblicato il brano "Dal sangue dei giovani della nazione" durante le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini, arrestata nel 2022 per non aver indossato correttamente il velo islamico.
Il gesto di sfida della giovane cantante giunge in un momento di accresciuta tensione nella Repubblica islamica riguardo all'uso del velo. Le autorità hanno allentato le restrizioni sull'abbigliamento femminile in città come Teheran, dove l'uso del velo è diminuito in modo evidente. Nonostante questa maggiore libertà nel vestire, la Repubblica Islamica mantiene in vigore leggi che limitano l'autonomia delle donne; ad esempio, le donne sposate necessitano del permesso del marito per proseguire gli studi, lavorare e ottenere un passaporto.