AGI - Quasi 700 droni ucraini ad ala fissa sono stati intercettati dalla difesa aerea russa nella notte tra 23 e 24 novembre. A renderlo noto è il ministero della Difesa russo. I droni sono stati neutralizzati sull'area di Mosca, le regioni di Brjansk, Belgorod, Kaluga, Orel e Smolensk, la Crimea e il Mar Nero, spiega la nota del ministero.
Dall'Ucraina 700 droni sulla Russia, 355 diretti a Mosca
Complessivamente, 355 droni si sono diretti verso l'area di Mosca tra le 23 del 23 novembre e le 8 del 24 novembre; la maggior parte di questi è stata neutralizzata a grande distanza, ha dichiarato il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin. "In totale, 355 droni sono volati verso l'area di Mosca tra le 23:00 del 23 novembre e le 8:00 del 24 novembre", ha affermato Sobjanin. Le forze di difesa aerea russe ne hanno abbattuto la maggior parte a grande distanza, ha aggiunto. "Sessantatré droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano a Mosca", ha precisato Sobjanin.
Colpita imbarcazione con carico militare a largo di Odessa
Il ministero della Difesa russo ha poi annunciato che le forze armate di Mosca hanno colpito una sottostazione elettrica nella regione di Cernihiv, collegata all'industria militare ucraina, e un'imbarcazione che trasportava un carico militare al largo di Odessa. "A seguito degli attacchi, è stata colpita una sottostazione elettrica da 110 kV a Pryluky, nella regione di Cernihiv, che fornisce energia a imprese dell'industria militare ucraina", si legge nella nota. "E' stata inoltre colpita, mentre navigava in mare a sud-ovest di Odessa, una nave da carico che trasportava materiale militare", prosegue il comunicato. Gli obiettivi, precisa il ministero, sono stati colpiti tramite droni.
Attacco su condominio a Zhaporizhzhia, due morti e 40 feriti
Nella tarda serata del 23 novembre la Russia ha preso di mira la città di Zaporizhzhia, colpendo un edificio residenziale: nell'attacco sono morte almeno due persone mentre altre 40 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autorità al 'Kyiv Independent'. Mykhailo Semikin, capo dell'amministrazione militare della regione di Zaporizhzhia, ha reso noto che le forze russe hanno parzialmente distrutto un edificio residenziale di cinque piani nel distretto Kosmichnyi della città. Le immagini diffuse dopo l'attacco mostrano un'enorme voragine su un lato dell'edificio. Sebbene i dettagli sulla natura delle ferite non siano ancora del tutto chiari, le autorità hanno riferito che almeno una persona ha riportato un trauma cranico e versa in condizioni critiche. Tra i feriti vi sono anche un neonato e tre bambini di 4, 6 e 16 anni.
Infine, sette persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco condotto con un drone contro un terminal degli autobus nel centro di Donetsk, nel Donbass. Lo ha riferito il sindaco della città, Aleksej Kulemzin. "Il terminal degli autobus 'Sud' è stato colpito. Di conseguenza, sette civili sono rimasti feriti", ha dichiarato Kulemzin in un comunicato. Il sindaco ha inoltre reso noto che l'erogazione di energia elettrica a Donetsk ha subito interruzioni parziali. "Complessivamente, 300 sottostazioni di trasformazione sono parzialmente prive di corrente in tutti i distretti di Donetsk. In totale, 48.460 utenze sono attualmente senza elettricità", ha affermato Kulemzin.