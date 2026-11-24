AGI - La Corte d'appello di Parigi si pronuncerà giovedì sul rinvio a giudizio di Gèrard Depardieu, indagato per stupro ai danni dell'attrice Charlotte Arnould: la giustizia dovrà decidere se confermare lo svolgimento di un processo penale, se respingerlo o se ordinare ulteriori indagini. La camera di istruzione è stata adita dalla difesa dell'attore, che ha presentato ricorso contro l'ordinanza di rinvio a giudizio emessa nell'agosto 2025.
Le accuse di Charlotte Aenould
Il 7 e il 13 agosto 2018, Charlotte Arnould, all'epoca ventiduenne, si è recata nella residenza parigina dell'attore, che conosce fin dall'infanzia, per provare in modo informale un testo teatrale. La donna afferma di aver subito pesanti molestie e abusi da parte dell'attore, all'epoca sessantanovenne. Al termine di cinque anni di indagini, un giudice istruttore ha disposto che l'attore fosse processato dinanzi a un tribunale penale dipartimentale per stupri commessi mediante "coercizione morale derivante da uno stato di stordimento che ha impedito a Charlotte Arnould di protestare e di fuggire".
Secondo elementi di cui l'AFP è venuta a conoscenza, la magistrata ha in particolare rilevato che "in nessun momento" Depardieu si era "assicurato del consenso volontario ed esplicito" di questa giovane donna anoressica, "abusando della (sua) vulnerabilità". Egli ha "commesso i fatti con piena consapevolezza del mancato consenso di Charlotte Arnould", aggiungendo che aveva "ammesso durante il confronto" che lei "non era consenziente ma che lui non se ne era reso conto" in quel momento, ha sottolineato la magistrata.
La linea della difesa: "Nessuna intenzione criminale"
Un'analisi fortemente contestata dalla sua difesa. Il 17 settembre, infatti, gli avvocati dell'attore, Delphine Meillet e David-Olivier Kaminski, hanno criticato aspramente diversi punti dell'ordinanza durante un'udienza a porte chiuse dinanzi alla camera di istruzione. La difesa respinge in particolare l'accusa di stupro, assicurando che non vi sono prove di penetrazione sessuale e smentendo la dinamica dei fatti descritta dall'accusa, affermando che non vi è stata "alcuna intenzione criminale".
La difesa ritiene altresi' che lo stato di shock vissuto dalla denunciante non sia sufficiente a dimostrare che sia stata violentata "di sorpresa" o "all'improvviso", come previsto dal codice penale. Secondo i difensori, manca la prova di "un atto positivo" da parte di Depardieu volto a forzare il suo consenso.
Il nodo delle telecamere di videosorveglianza
Uno degli elementi principali del fascicolo è la videosorveglianza della residenza privata. Per la difesa, queste immagini dimostrano che Charlotte Arnould non ha subito "alcuna coercizione" e "si muoveva liberamente" a casa dell'attore. Viceversa, nella sua ordinanza, la giudice ha ritenuto che le riprese di videosorveglianza abbiano "confermato la descrizione e la sequenza dei fatti cosi' come raccontati dalla parte civile, nonostante quest'ultima, durante le sue prime audizioni, ignorasse l'esistenza delle registrazioni". Le immagini hanno inoltre attestato il suo "atteggiamento sottomesso", "come pietrificata", mentre Gèrard Depardieu "prendeva tutte le iniziative sessuali".
Le altre inchieste, la condanna e le scuse pubbliche
Nei confronti dell'attore francese, oltre a Charlotte Arnould, da otto anni si accumulano accuse e denunce contro l'attore. Attualmente è al centro di indagini a Parigi, a seguito della denuncia presentata nel maggio 2025 da un'attrice che lo accusa di stupro di gruppo, in particolare con la presunta complicità dello scrittore Michel Houellebecq, durante le riprese del film 'Thalasso' nel 2018 in Francia.
Depardieu ha già affrontato un processo: nel maggio 2025 è stato condannato per violenze sessuali ai danni di due donne durante le riprese di 'Les Volets Verts' nel 2021. Pur avendo presentato ricorso in appello, lo scorso 13 novembre ha rinunciato a tale ricorso. "Porgo quindi le mie scuse, profonde e sincere, a tutte le persone che potrebbero averne sofferto", ha scritto nel suo comunicato del 16 novembre. "Non ho mai, mai avuto l'intenzione di ferire le donne che ho incontrato. Ma ho capito che l'intenzione non cambia nulla rispetto al dolore causato", ha aggiunto l'attore settantasettenne. Queste scuse ufficiali rappresentano un cambiamento di paradigma nel movimento MeToo del cinema francese, poichè Depardieu incarna uno dei casi più emblematici in Francia.