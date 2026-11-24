AGI - Sarebbero più di 80 i Paesi che hanno sollevato obiezioni al testo finale della Cop31 di Antalya. A riferirlo è un funzionario europeo, all’indomani del fallimento dei negoziati sul clima. Tra i contrari alla cosiddetta Cover Decision, il documento conclusivo della conferenza, figurano i 27 Stati membri dell’Ue, la Norvegia, il Regno Unito, la Svizzera e oltre 40 Paesi meno sviluppati, oltre ad alcuni piccoli Stati insulari, come Belize e le Isole Marshall.
Altri Paesi, tra cui Giappone, Canada ed Egitto, avrebbero riconosciuto l’assenza di consenso, sostenendo politicamente l’obiezione senza tuttavia formalizzarla. “L’Ue era tutt’altro che isolata nell’opporsi a questa Cover Decision. Riteniamo anzi di aver rappresentato la maggioranza, oltre a un ulteriore gruppo di sostenitori silenziosi dell’obiezione”, ha spiegato la fonte europea.
Lo scontro con l’Arabia Saudita alla Cop31
Nel corso della conferenza, l’Unione europea ha cercato un confronto con tutte le delegazioni, a eccezione di quella russa. Bruxelles ha chiesto più volte un incontro anche all’Arabia Saudita, che, secondo il funzionario, “ha costantemente rifiutato di vederci e di parlare con noi a livello politico”.
Uno dei principali nodi del negoziato ha riguardato la proposta dei co-presidenti della Cop31 di fissare un obiettivo di elettrificazione del 35% entro il 2035. La proposta avrebbe ottenuto il sostegno del gruppo arabo e, forse, della Russia, in cambio di un obiettivo particolarmente ambizioso sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio (Ccs). Un traguardo giudicato irrealizzabile e inaccettabile da Bruxelles, perché avrebbe favorito il mantenimento delle fonti fossili nel sistema energetico.
L’Ue e i Paesi della High Ambition Coalition chiedevano invece che il riferimento alla cattura e allo stoccaggio del carbonio fosse accompagnato da un impegno per il progressivo abbandono dei combustibili fossili. Una condizione ritenuta inaccettabile dal gruppo arabo, guidato dall’Arabia Saudita.
"Take your seat, Simon." A heated moment unfolded at the #COP31 final plenary on Sunday as COP31 President Murat Kurum told UN climate chief Simon Stiell to return to his seat. The confrontation came after Ghana's intervention on behalf of the African Group was interrupted, prompting protests from the delegation. The summit ended without agreement after the EU and others rejected the final draft deal.— CGTN (@CGTNOfficial) November 23, 2026
Il tentativo di cancellare gli impegni di Dubai
Secondo il funzionario europeo, l’obiettivo di Arabia Saudita e Russia era eliminare dai documenti della conferenza ogni riferimento agli accordi raggiunti nel 2023 alla Cop28 di Dubai, che prevedono la transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili nei sistemi energetici.
“Non è una cosa nuova: ci hanno già provato in passato, ma questa volta ci hanno provato ancora più duramente, forse anche perché pensavano che con la presidenza turca avrebbero potuto avere più peso nel farlo”, ha osservato la fonte.
L’Ue vuole riformare le conferenze sul clima
Dopo il fallimento dei negoziati di Antalya, Bruxelles intende presentare alcune proposte per riformare il funzionamento delle conferenze delle Nazioni Unite sul clima. Tra le criticità individuate dal funzionario figurano la mancanza di trasparenza nei negoziati e nei processi decisionali e la necessità di rendere più efficienti i lavori delle conferenze.
L’obiettivo dell’Unione europea è anche quello di concentrare maggiormente i lavori sull’attuazione degli impegni già sottoscritti dai governi, anziché continuare a negoziare nuovi traguardi.