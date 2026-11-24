AGI - è stato reso pubblico, a cento anni dalla sua scomparsa, l'inventario del patrimonio di Antoni Gaudì. Il documento rivela l'intenzione dell'architetto di destinare tutti i suoi beni 3.000 pesetas e la sua residenza nel Park Guell (valutata all'epoca circa 45.000 pesetas) al finanziamento dei lavori di costruzione della Sagrada Familia.
Un documento sopravvissuto alle fiamme della Guerra Civile
Il documento, conservato nell'archivio storico dei protocolli notarili di Barcellona, è una copia del 1926 del testamento originale. Quest'ultimo era stato redatto nel 1911 a Puigcerdà, ma andò distrutto nel 1936, allo scoppio della Guerra Civile. La copia include un attestato delle ultime volontà firmato da Manuel Azana, all'epoca funzionario giudiziario, che un decennio più tardi sarebbe diventato presidente della Seconda Repubblica.
Secondo Josè Alberto Marin, decano del collegio notarile della Catalogna, tali documenti sono solitamente tutelati dal segreto professionale, che viene meno solo in casi di interesse pubblico superiore, come nel corso di indagini fiscali o giudiziarie. Tuttavia, dopo un secolo, essi vengono classificati come documenti storici e diventano consultabili dal pubblico.
Il patto segreto con i tre "eredi di fiducia"
Così, a cento anni dalla morte del celebre architetto, si scopre che Gaudì nomino' tre persone come "eredi di fiducia" una figura giuridica specifica del diritto successorio catalano affinché gestissero il suo patrimonio: un architetto, un medico e un sacerdote legato alla Sagrada Familia. I tre si presentarono nello studio del notaio Luis Rufasta per procedere all'inventario testamentario. Si trattava del reverendo Gil Pares i Vilasau, sacerdote e cappellano responsabile della Sagrada Familia (all'epoca in costruzione); del dottor Pere Santalo i Castellvì, medico e caro amico dell'architetto; e di Domènec Sugranes i Gras, architetto e devoto discepolo che, in seguito, avrebbe assunto la direzione dei lavori della basilica. Sugranes subentrò in qualità di sostituto testamentario di Francesc Berenguer i Mestres, stretto collaboratore di Gaudì, deceduto nel 1914.
I tre eredi di fiducia dichiararono solennemente davanti a un notaio che era desiderio esplicito e riservato di Antoni Gaudì che tutti i suoi beni venissero venduti e che il ricavato fosse destinato a finanziare la costruzione della Sagrada Familia.
Quanto aveva davvero sul conto il genio di Barcellona
Come rilevato dal collegio notarile della Catalogna, l'inventario dei beni riflette l'"austerità e il distacco dai possedimenti materiali" che caratterizzarono gli ultimi anni di vita di Gaudì; le sue uniche disponibilità liquide consistevano in due conti bancari: un saldo di 1.870 pesetas su un conto corrente presso la filiale di Barcellona della Banca di Spagna e 1.121 pesetas su un conto di risparmio presso la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
L'unico bene immobile censito era la sua residenza nel Park Guell, situata nell'ex comune di Gracia. Gli esecutori testamentari valutarono tale abitazione unifamiliare 45.000 pesetas ai fini della vendita; una cifra che, secondo le stime del collegio notarile, rappresentava un "patrimonio tipo" per l'epoca, equivalente a circa 150.000 euro odierni.
Dal 1926 a Papa Leone XIV: i tesori custoditi nell'archivio
L'importanza dell'inventario relativo al testamento di Gaudì deriva in parte dal fatto che il documento originale non è più consultabile: andò distrutto nel 1936, all'inizio della Guerra Civile, in seguito all'incendio dello studio notarile di Puigcerdà in cui era custodito. Inoltre, il documento include un'attestazione delle ultime volontà firmato da Manuel Azana - all'epoca funzionario dell'amministrazione giudiziaria e successivo presidente della Seconda Repubblica, carica che avrebbe assunto un decennio piu' tardi.
Come avviene per tutti gli atti notarili, l'inventario del patrimonio di Gaudì è ora accessibile al pubblico, essendo trascorsi cento anni dalla sua sottoscrizione, avvenuta nel novembre del 1926, cinque mesi dopo la morte dell'architetto. Attualmente è possibile consultarlo nelle strutture del collegio notarile della Catalogna, che lo ha conservato fino a oggi all'interno dell'archivio storico dei protocolli notarili di Barcellona.
Tale archivio custodisce anche altri documenti legati ad Antoni Gaudì e alla sua opera; tra questi spicca il verbale della posa della prima pietra della Sagrada Familia, sottoscritto prima che Gaudì venisse nominato architetto capo del progetto. Vi si trovano inoltre documenti molto più recenti, come quello firmato lo scorso giugno da Papa Leone XIV e dall'arcivescovo di Barcellona, Joan Josep Omella un atto autorizzato dal decano del Collegio Notarile della Catalogna, Josè Alberto Marin che attesta il completamento della Torre di Gesù e lo stato attuale dei lavori di costruzione della basilica.