AGI - Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi contro due navi russe al largo del porto libico di Bengasi. "E' accaduto tutto al largo della costa libica. I nostri combattenti hanno impiegato sette droni navali di fabbricazione ucraina. Nonostante i tentativi del nemico di contrastare l'attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata", ha scritto Zelensky su X "Il nostro secondo obiettivo era la nave da carico russa MV Angara, utilizzata dal nemico per il trasporto di armi. Risultato: obiettivo colpito".
Nell'attacco sono rimasti uccisi cittadini libici e russi sono rimasti uccisi nell'attacco condotto da droni marittimi contro la corvetta russa Merkury a Bengasi, in Libia. Lo riferisce Al Jazeera secondo cui il numero esatto delle vittime non è ancora noto. Secondo fonti locali interpellate dall'emittente panaraba, l'attacco è avvenuto all'alba del 22 novembre. L'imbarcazione si trovava ormeggiata nel porto civile di Bengasi, non lontano da una base navale. Secondo le stesse fonti la nave trasportava armi, munizioni e droni. Alcuni residenti della città hanno riferito di aver visto tre droni attaccare l'imbarcazione
Zelensky rivendica: "Un'operazione esemplare"
"Un'operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra mossa dalla Russia", ha scritto Zelensky, spiegando che la corvetta russa classe Merkury e la nave da carico 'MV Angarà sono state prese di mira da agenti dello Sbu, il servizio segreto ucraino, e da uomini dalle forze armate.
An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026
Il post di Zelensky è accompagnato da un video dell'Sbu che mostra chiaramente i mezzi senza equipaggio mentre si schiantano contro i loro bersagli. Il primo di questi, la corvetta russa "è stata affondata" insieme a un elicottero da combattimento Ka-27 imbarcato. "Si tratta di una delle loro navi più recenti; è entrata in servizio nel 2023, durante il conflitto", ha sottolineato Zelensky. La classe Merkury contava una sola corvetta missilistica con caratteristiche stealth dotata di un hangar per elicotteri antisommergibili affogato nel ponte di volo per ridurre la traccia radar e velocizzare le operazioni di ricovero del velivolo.
"Il nostro secondo obiettivo è stato la nave da carico Angara che il nemico utilizzava per il trasporto di armi" ha aggiunto Zelensky, "Proseguiamo le nostre operazioni nelle acque designate".
L'ambasciatore russo in Libia, Aidar Aganin, aveva subito attribuito all'Ucraina la responsabilità dell'attacco alla corvetta che si trovava nel porto di Bengasi per una sosta tecnica di rifornimento di carburante e provviste, prima di proseguire il viaggio.
Sebbene l'Ucraina abbia già condotto in passato operazioni contro le forze russe dislocate in Paesi lontani, come il Mali e la Siria, questa è la prima volta che il presidente Zelenskyy rivendica personalmente la responsabilità di un'operazione.
Il presidente ucraino: "Colloqui a 4 prima di Natale, anche l'Ue al tavolo"
Preparativi per colloqui di pace a quattro con Ucraina, Russia, Stati Uniti ed Europa – potrebbero avvenire "prima di Natale". Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Siamo pronti a farlo, letteralmente, già da domani. I nostri partner ci hanno fatto sapere di voler tentare di organizzare l'incontro prima di Natale. Speriamo che avvenga anche prima; in ogni caso, dovremo presentarci a questo appuntamento con un’agenda chiara, preparata e concordata da tutti noi". "Quando emergerà la questione fondamentale – "cosa accadrà dopo questa guerra?" – la nostra risposta comune dovrà essere: sicurezza. Sicurezza reale. Sicurezza per l’Ucraina, per tutti i vicini della Russia, per l’Europa e per l’intera area euro-atlantica. Ciò è possibile solo se lavoriamo insieme, nella massima sinergia. Credo che si possa raggiungere questo obiettivo soltanto quando la Russia non avrà più alcuna tentazione di mettere alla prova l’efficacia delle garanzie di sicurezza offerte dalla Nato", ha aggiunto.
Sale a 15 vittime bilancio attacchi nella regione di Kiev
Intanto, si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella regione di Kiev. Secondo l'ultimo bollettino le vittime sarebbero 15, di cui 11 nel crollo parziale di un edificio residenziale. Nelle prime ore di domenica mattina, un raid aereo su Dymer, a circa 45 km a nord di Kiev, ha colpito l'edificio di cinque piani. Le immagini dell'Afp mostrano i soccorritori che cercano tra le macerie fumanti dopo il crollo parziale dell'edificio.
Tra le vittime figurano "una donna nata nel 1978 e un adolescente nato nel 2008", come precedentemente comunicato su Telegram dal Servizio nazionale di emergenza ucraino. Nella tarda serata di domenica, i soccorritori sono riusciti a estrarre un bambino vivo dalle macerie, secondo quanto riferito da Tkachenko.
La Russia ha anche colpito una sottostazione elettrica nella regione di Dnipropetrovsk, ha dichiarato il primo ministro ucraino Serhiy Koretsky sui social media.
Raid Kiev su importanti depositi di petrolio in Tatarstan
Depositi di petrolio nella repubblica russa del Tatarstan e una delle più grandi raffinerie nella regione di Rostov sono stati presi di mira da droni ucraini nella notte. Le autorità del Tatarstan - una regione che si trova a circa 1.300 chilometri dal confine ucraino - hanno confermato un attacco contro impianti petroliferi a Kaleikino, vicino alla città di Almetyevsk.
Alcune strutture, già prese di mira da Kiev la scorsa settimana, sono state danneggiate, ma non ci sono state vittime. Nel Tatarstan è scattato un allarme e tutti gli aeroporti della repubblica hanno limitato le proprie operazioni. Secondo canali Telegram come Astra, che citano testimoni oculari, a Kaleikino, che rappresenta un nodo cruciale nella rete di oleodotti russa, è divampato un vasto incendio.
Gli impianti presi di mira fungono da centro di miscelazione per flussi di greggio di diversa qualità, provenienti dal Tatarstan stesso, dalla Siberia occidentale e dalle regioni dell'Udmurtia e della Baschiria. Secondo alcuni canali Telegram, durante la notte droni ucraini hanno colpito a Novoshakhtinsk una raffineria che aveva già sospeso le attività in seguito a un attacco a settembre. La raffineria - l'unica presente nella regione di Rostov al confine con l'Ucraina - è fondamentale per l'approvvigionamento di carburante in tutto il sud della Russia.