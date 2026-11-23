AGI - Come ogni anno alla vigilia del Thanksgiving, Donald Trump presiederà domani la tradizionale cerimonia di grazia di due tacchini. A quanto comunicato dalla Casa Bianca, i pennuti cui sarà risparmiato di finire al forno con un contorno salsa di mirtilli e patate dolci si chiamano Freedom (Libertà) e Feathers (Piume), come deciso dagli americani che la settimana scorsa hanno partecipato a un sondaggio online.
Freedom e Feathers sono stati allevati in West Virginia, sotto la supervisione della presidente della Federazione nazionale del tacchino, Christy Puffenbarger, e dai proprietari della fattoria Deans Gap, Scott Rightsell e Becky Rightsell. Da mercoledì trascorreranno il resto della loro vita nelle campagne del Texas.
Il prescelto sarà scelto con un voto
Anche se i tacchini graziati ufficialmente dal Presidente degli Stati Uniti sono per consuetudine due, soltanto uno avrà l'onore di partecipare al rito davanti a Trump. Toccherà di nuovo ai cittadini decidere chi sarà il prescelto, con un sondaggio sul sito della Casa Bianca.
Fino ad allora, saranno trattati entrambi come principi con tanto di soggiorno in albergo, di solito il Willard InterContinental di Washington, a due passi dalla residenza presidenziale.