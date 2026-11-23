AGI - Sono passati trent'anni da quando fece la sua comparsa in Giappone il primo Tamagotchi, ma l'animaletto digitale non ne vuole sapere di andare in pensione. E il suo successo è garantito dalla nostalgia di chi all’epoca era bambino e al boom della moda degli anni 2000, che ha trasformato l’iconico giocattolo a tre pulsanti in un accessorio cult.
L’amministratore delegato dell’azienda di giocattoli giapponese Bandai e responsabile di Tamagotchi, Taro Tsuji, afferma all’EFE che il suo pubblico si divide in tre gruppi: i trentenni che hanno acquistato il gioco al momento del lancio originale, i ventenni della generazione segnata dalla serie animata del 2008 e dal ritorno dell’estetica degli anni 2000, e i più piccoli.
Tsuji riconosce che il boom della moda "vintage" e dell’estetica degli anni 2000 è stato un elemento chiave nella rinascita del marchio: "Senza questo boom di nostalgia retrò, non saremmo riusciti a creare un’onda così grande come quella attuale. Tuttavia, poiché ci stavamo preparando per quel momento, siamo riusciti a entrare in sintonia con quella tendenza".
La nostalgia dei trentenni
L’anniversario coincide con una generazione di adulti che ha iniziato a comprarsi giocattoli per sé, per ricordare i vecchi tempi. "Mia madre non mi ha mai comprato un Tamagotchi; ho visto in negozio quello del 30° anniversario e ho pensato: perché non comprarmene uno adesso?", racconta all’EFE Valerie, un’austriaca trentenne che alla fine ne ha acquistato uno insieme al suo fidanzato, nel frequentatissimo quartiere di Harajuku a Tokyo. Per lei, si tratta di un oggetto che condivide lo stesso spirito dei Furby, delle Polly.
Per lei, si tratta di un oggetto che condivide lo stesso spirito dei Furby, delle Polly Pocket o dei Playmobil della sua infanzia negli anni Novanta: "Come adulti che lavorano, ci piace guardare indietro, sentirci di nuovo bambini e tornare a un’epoca in cui non si parlava di stress né di lavorare troppo, ma semplicemente di divertirsi".
Da parte sua, Sayran, un’australiana di Brisbane che si autodefinisce "probabilmente la più grande fan" dei Tamagotchi, vive questi giocattoli come se fossero veri e propri animali domestici: porta ovunque la borsa piena di dispositivi e se ne prende cura instancabilmente per tutto il giorno affinché vivano "per sempre". Per lei, che ne ha ricevuto il primo quando ha iniziato a studiare da casa e lo ha considerato "il suo primo amico", questa passione ha una spiegazione generazionale: "Noi giovani adulti compriamo molte cose infantili perché sono ciò con cui siamo cresciuti e ci danno conforto".
Il ritorno della moda degli anni 2000
Per i ventenni che hanno scoperto il franchise alla fine degli anni 2000, il dispositivo si è invece affermato come un accessorio di stile. Come spiega Tsuji, di fronte alla freddezza tecnologica del cellulare, il piccolo uovo è diventato un accessorio abituale da appendere alla borsa. Una scommessa estetica che l’azienda giapponese di giocattoli amplia con i "Tamagotchi Ring", anelli giocabili progettati per consolidarne il ruolo di icona di moda, il cui lancio a partire dal prossimo febbraio fa parte dei festeggiamenti per il 30° anniversario della mascotte virtuale. Un giocattolo nato da difficoltà finanziarie Il Tamagotchi è nato in un contesto di difficoltà finanziarie alla Bandai, ricorda il suo amministratore delegato, con l’azienda convinta che fosse necessario lanciare "qualcosa che non fosse mai stato fatto prima".
Com'è nato
La popolare usanza giapponese di raccogliere insetti in contenitori, per collezionarli e prendersene cura, è così passata al mondo virtuale grazie a un accessorio a forma di uovo, la cui popolarità è esplosa alla fine del secolo scorso. Affinché il ricordo del piccolo uovo rimanga vivo, il marchio punta a farlo conoscere alle nuove generazioni attraverso collaborazioni come quella realizzata un paio di anni fa con il popolare videogioco Roblox. "Roblox è una comunità enorme per i bambini. Abbiamo pensato che sarebbe stato molto divertente per i bambini di tutto il mondo poter portare i propri avatar nel mondo e nei giochi di Tamagotchi", ha affermato Tsuji.
Inoltre, Tsuji ha confessato che il segreto per rimanere al passo con i tempi per tre decenni è stata la costante evoluzione (passando dal modello originale a cristalli liquidi all’integrazione di infrarossi, schermo a colori o connessione Wi-Fi), un processo in cui l’azienda ascolta attivamente i propri fan su Internet.
L’azienda concluderà i festeggiamenti per il 30° anniversario conquistando per la prima volta gli schermi di Times Square, a New York, il prossimo 22 novembre (23 secondo l’ora giapponese), una mossa con cui Bandai punta a proiettare l’icona degli anni ’90 verso i prossimi decenni.