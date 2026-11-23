AGI - Partito Popolare principale forza politica con una percentuale stimata tra il 30,3% e il 31,9%, e destra verso la vittoria, con PP e Vox che insieme supererebbero agevolmente i 176 seggi necessari per ottenere la maggioranza assoluta. A meno di una settimana dal voto del 29 novembre, gli ultimi sondaggi realizzati dagli istituti 40dB, Sigma 2, NC Report e Sociometrica, pubblicati oggi prima del silenzio imposto dalla legge, confermano la tendenza delle ultime settimane, compreso la rimonta del PSOE che secondo tutte le rilevazioni riduce il distacco dal PP.
Le stime collocano i socialisti all'interno di una forchetta che va dal 27,2% al 30,9%. Una ripresa che non servirebbe comunque al blocco di sinistra a conservare la Moncloa se Popolari e Vox decidessero di allearsi.
Vox si rafforza, la destra punta alla maggioranza assoluta
L'estrema destra di Santiago Abscal sta consolidando la sua posizione di terzo partito, con una percentuale di voti compresa tra il 17,3% e il 19%, rispetto al 12,3% ottenuto alle elezioni del 2023. Un consenso che sommato a quello dei Popolari porterebbe la destra spagnola a conquistare il governo e porterebbe, per la prima volta dalla morte di Francisco Franco nel 1975, una forza della destra estrema alla guida del Paese. Secondo i media spagnoli una battaglia al cardiopalma si giochera' in 23 province e meno di 10.000 voti decideranno l'ultimo seggio.
Il sondaggio: PP e Vox a quota 187 seggi
Il sondaggio di 40dB per El Pais attribuisce al PP il 31,8% dei voti e un risultato piu' probabile di 130 seggi, con una forchetta tra i 127 e i 136 seggi. Vox otterrebbe il 17,3% e 57 seggi (51-61), portando il totale a 187, 11 in piu' rispetto alla maggioranza assoluta. Il PSOE otterrebbe 124 seggi (116-127) con il 30,9% dei voti, mentre il Frente Amplio ne conquisterebbe 9 (8-11) con il 3,9%. I partiti indipendentisti di sinistra catalani, baschi e galiziani di ERC, EH Bildu e BNG aumenterebbero la loro rappresentanza in Parlamento, dove Adelante Andalucia entrerebbe per la prima volta con un massimo di tre seggi, mentre Junts di carlos Puigdemont e il PNV scenderebbero sotto i 5 seggi e non sarebbero in grado di formare un proprio gruppo parlamentare.
Sigma 2: PP avanti, Podemos fuori dal Parlamento
Il sondaggio Sigma 2 per El Mundo attribuisce al PP il 31,7% dei voti, ovvero tra i 124 e i 130 seggi. Il 28,3% andrebbe al PSOE (113-119 seggi), 17,9% per Vox (58-63 seggi), 7,2% per il Fronte Ampio (11-14 seggi) e 0,7% per Podemos, che lo renderebbe un partito extraparlamentare. I catalani di ERC otterrebbero 11 seggi, quattro in piu' rispetto al 2023, mentre l'altro partito indipendentista catalano Junts scenderebbe da 7 a 3.
NC Report e Sociometrica confermano il vantaggio della destra
Il sondaggio NC Report per La Razon attribuisce al PP il 31,9%, tra i 130 e i 133 seggi; al PSOE il 27,2% (108-111 seggi); a Vox il 19% (64-66 seggi); e al Fronte Ampio il 5,6% (8-9 seggi). Anche El Espanol ha pubblicato un sondaggio Sociometrica che attribuisce al PP 134 seggi, con un vantaggio di 3 punti percentuali sul PSOE, che ne otterrebbe 114; Vox ne conquisterebbe 63 e il Fronte Ampio 4.
Sánchez rilancia la tassa sui super ricchi
Chiusa la partita sondaggi, che da domani non potranno piu' essere pubblicati, la campagna elettorale prosegue serrata. Sanchez ha rilanciato oggi la proposta socialista di tassare le "fortune di oltre 100 milioni di euro per finanziare, per esempio, un contributo per la crescita dei figli, per la casa e migliori servizi pubblici". In un videomessaggio su X il leader del Psoe propone la tassa sui super ricchi per raccogliere circa 2 miliardi l'anno da destinare a politiche sociali. "Anche se abbiamo ridotto la disuguaglianza di reddito ai minimi storici, lo 0,1% piu' ricco concentra oltre il 10% della ricchezza - dice - e il suo peso non smette di crescere dal 2010".