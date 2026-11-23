AGI - Migliaia di persone sono state evacuate da un concerto a Manchester ieri sera, in seguito alla diffusione di una "sostanza sconosciuta" tra il pubblico. Lo ha reso noto la polizia.
Verso la fine dell'esibizione del rapper statunitense Don Toliver nell'arena Co-op Live, intorno alle 22:00 una persona è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre oltre 50 persone sono state visitate a causa di "sintomi a carico degli occhi e dell'apparato respiratorio".
L'evacuazione
La polizia della Greater Manchester ha detto alla Bbc che è stato attivato il protocollo per le grandi emergenze, dopo che diverse persone hanno accusato malori riconducibili a una sostanza sconosciuta, forse come gas lacrimogeno.
Alcuni filmati diffusi sui social media mostrano l'arrivo dei soccorsi e diversi spettatori, visibilmente sofferenti, che tossiscono mentre lasciano la struttura.
In una nota rilasciata lunedì mattina, la GMP ha confermato che oltre 12.000 persone sono state evacuate in sicurezza e che diverse di loro sono state sottoposte a controlli medici.