AGI - La Russia potrebbe lanciare in orbita un satellite con testate nucleari nelle prossime settimane. È la conclusione a cui sono arrivati i servizi di intelligence e gli eserciti occidentali, tra cui le Forze armate tedesche (Bundeswehr) e il Servizio federale di intelligence (Bnd), come scrive la Suddeutsche Zeitung.
Lo scambio di rapporti sulla Russia
Secondo la testata tedesca, alcuni Paesi della Nato di recente si sono scambiati rapporti secondo cui Mosca potrebbe procedere con un passo del genere nelle prossime settimane. Esperti della Bundeswehr avrebbero già informato politici chiave in Germania sui piani russi, incluso il ministro della Difesa Boris Pistorius.
Secondo i dati di intelligence, la navicella "Sputnik-S" è già completamente costruita ed è stoccata in una base nell'area metropolitana di Mosca. Se la Russia mettesse effettivamente in atto i suoi piani, sarebbe una violazione del Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extratmosferico del 1967. L'accordo vieta di "portare nell'orbita terrestre oggetti che trasportano armi nucleari o altri tipi di armi di distruzione di massa". Nel dicembre 2024, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato la proroga del Trattato, Mosca si era espressa contro.