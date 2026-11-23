AGI - Secondo diverse fonti a conoscenza dei rapporti dell'intelligence statunitense che descrivono gli incontri, la donna cinese al centro dello scandalo Nvidia ha mantenuto contatti con un funzionario del principale servizio di intelligence cinese per oltre un anno, mentre intratteneva una relazione segreta con Jensen Huang. A riportare la notizia è il New York Times.
La relazione tra Alice Huang e il ceo di Nvidia
Alice Huang è stata in contatto con un funzionario del ministero della Sicurezza di Stato cinese dalla primavera del 2025 fino all'autunno di quest'anno, hanno affermato le fonti. Questo periodo coincide almeno in parte con la sua relazione con Huang, all'epoca a capo della principale azienda produttrice di chip per l'intelligenza artificiale.
Le agenzie di intelligence statunitensi hanno anche raccolto prove che il socio in affari della signora Huang, Kang Wei, spesso presentato come suo marito, lavorasse per lo stesso servizio di intelligence cinese, hanno aggiunto le fonti.