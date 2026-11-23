AGI - Il cda di Nvidia ha reintegrato Jensen Huang come presidente e ceo. Nvidia ha annunciato oggi che, "con effetto immediato, Jensen Huang è stato reintegrato nelle cariche di Presidente e Amministratore Delegato, nonché di membro del Consiglio di Amministrazione".
Il Consiglio di Amministrazione ha votato all'unanimità a favore della reintegrazione di Huang dopo una serie di discussioni e incontri, al termine dei quali il Consiglio si è dichiarato "soddisfatto della sua sincerità e della sua capacità di guidare Nvidia". Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, il Consiglio è certo che la reintegrazione di Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale. Il titolo Nvidia ha guadagnato il 30% in apertura a Wall Street.
Hyang "persona giusta" per guidare Nvidia
"Il Consiglio ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che la sua reintegrazione sia nell'interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti", ha affermato Harvey C. Jones, presidente del Consiglio. "Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l'ora di lavorare con lui ora che riprende la guida dell'azienda. Siamo grati a Colette Kress per l'eccellente lavoro svolto in qualità di amministratore delegato ad interim, oltre che per le sue continue responsabilità in qualità di direttore finanziario di Nvidia". Harvey Jones rimarrà presidente del Consiglio di Amministrazione.
"Onorato di tornare, massima umiltà e impegno"
"Sono onorato di tornare in Nvidia e di guidare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale", ha dichiarato Huang dopo la decisione del cda. "Accetto questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione di Nvidia per la fiducia riposta in me e per la ponderatezza dimostrata durante questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership in qualità di Presidente, nonché a Colette Kress e al nostro staff esecutivo per aver guidato Nvidia in questo periodo", ha aggiunto. "Sono inoltre profondamente grato ai nostri dipendenti, agli azionisti, ai leader del settore e ai partner in tutto il mondo per il loro straordinario sostegno. Soprattutto, sono grato per l'affetto e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l'ora di tornare al lavoro", ha concluso.
Trump: "Decisione giusta e appropriata"
Il presidente americano, Donald Trump, ha definito "giusta e appropriata" la decisione. "Il Paese ha bisogno della guida di Jensen alla Nvidia per garantire il successo e la prosperità dell'azienda e dell'economia americana", ha scritto il capo della Casa Bianca su Truth, definendo Huang "un grande patriota e un tesoro nazionale". "Il Consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione corretta e opportuna di riportare Jensen Huang alla carica di Ceo. Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell'azienda, ma dell'intera economia americana", scrive Trump su Truth.
Trump: "Nessun rischio per gli Usa"
Il governo degli Stati Uniti "non ha motivo di ritenere" che il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia "comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale", ha scritto Trump su Truth, aggiungendo che il procuratore generale degli Stati Uniti gli ha confermato che il governo non dispone di prove di condotte illecite da parte di Huang. Trump ha inoltre chiesto a Nvidia di "proseguire l'indagine interna sul rispetto delle norme statunitensi sui controlli alle esportazioni, per assicurarsi che l'azienda adempia ai propri obblighi di legge e al suo dovere patriottico di proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".
Musk: "L'errore è stato corretto"
Elon Musk ha accolto con favore la decisione del CdA di Nvidia di reintegrare Jensen Huang come amministratore delegato e presidente. "L'errore è stato corretto", ha scritto su X a commento del post con cui l'azienda ha comunicato la notizia.